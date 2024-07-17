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Еще одна четырехполосная трасса появится в Казахстане

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Строительство четырехполосной трассы
Строительство трассы. Фото: пресс-службы Министерства транспорта РК

В Актюбинской области реконструируют "Актобе-Хромтау-Улгайсын", которую намерены сделать четырехполосной, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Министерства транспорта.

На сайте Минтранса сообщается, что дорога "Актобе-Хромтау-Улгайсын" станет четырехполосной. Сейчас начались работы по реконструкции.

Сообщается, что строительные работы проводятся в Хромтауском районе Актюбинской области.

Новая дорога проходит через город Хромтау, поселок Акжар и станцию Жазык. На этом участке будут построены 2 моста и 2 путепровода.

"На участке работают порядка 100 единиц техники и 120 человек. Для ускорения работ планируется привлечь дополнительную технику и рабочих.

В этом году подрядные организации завершат все земляные работы, а также проложат водопропускные трубы вдоль дороги для стока талых вод", - отметил министр транспорта Марат Карабаев.

Накануне сообщалось об открытии четырехполосного движения на первых участках автодороги "Караганда-Балхаш".

"Открыто четырехполосное движение на участке от города Караганда до села Акбастау. Специалисты полностью завершили дорожно-строительные работы на участке. Для обеспечения безопасности движения установили криволинейный брус на всем протяжении участка", - сообщили в министерстве.

Напомним, Марат Карабаев в сентябре прошлого года назвал регионы-лидеры и аутсайдеры по состоянию автодорог. Лидерами по дорогам удовлетворительного состояния стали Жамбылская, Мангистауская и Павлодарская области. Аутсайдерами названы Западно-Казахстанская, Атырауская и Актюбинская области.

В мае текущего года Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с казахстанскими учеными в Алматы, назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135349-gde-stroyat-eshche-odnu-chetyrehpolosnuyu-trassu-v-kazahstane/

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