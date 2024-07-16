Четырехполосное движение открыли на первых участках автодороги "Караганда-Балхаш" (видео)

В министерстве транспорта сообщили об открытии четырехполосного движения на первых участках автодороги "Караганда-Балхаш", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Минтранспорта, ведется планомерный запуск дорожных участков коридора Центр-Юг, который является основным маршрутом между Астаной и Алматы.

"Открыто четырехполосное движение на участке от города Караганда до села Акбастау. Специалисты полностью завершили дорожно-строительные работы на участке. Для обеспечения безопасности движения установили криволинейный брус на всем протяжении участка", - сообщили в министерстве.

Общая протяженность автодороги "Караганда-Балхаш" составляет 363 километра.

Дорога относится к I технической категории, здесь предусмотрено четырехполосное движение. Завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхоз техники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу.

Новый асфальт уложен на всем протяжении дороги.

Данный коридор состоит из четырех основных отрезков: Караганда-Балхаш, Балхаш-Бурылбайтал, Бурылбайтал-Курты и объезд станции Шамалган

В текущем году планируется завершить все работы и сдать автомагистраль в эксплуатацию.