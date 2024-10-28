Щиты устанавливают на Северном обходе Караганды

В Карагандинской области завершается ремонт дорог и начинаются подготовительные работы к зимнему содержанию дорог, включая установку снегозадерживающих щитов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, сезон ремонтов дорог завершается. В этом году по Карагандинской области отремонтировано 1032 км автодорог республиканского и местного значения.

На повестке дня - подготовка к зимнему содержанию трасс, чтобы обеспечить безопасность. Предпринимаются меры на Северном обходе Караганды, где минувшей зимой были проблемы.

"На Северном обходе Караганды планируется установка снегозадерживающих щитов протяженностью 5,5 км. На сегодня готово уже 1,5 км. До конца месяца будет сделан еще 1 км. По участку в 3 км решается вопрос с собственником земли", - сообщил на аппаратном совещании директор Карагандинского филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Ерлан Жумагулов.

По его словам, добавят снегоуборочной техники для обслуживания зимой дорог Караганда - Темиртау, Караганда - Балхаш.

Как доложил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Кожанов, для зимних работ на дорогах областного и местного значения определено 66 подрядчиков. Будет задействовано около 1200 дорожных рабочих и 1026 единиц спецтехники.

По области подготовлено порядка 35 пунктов обогрева для людей, застрявших в пути из-за буранов и непогоды.

Аким области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что все меры нужно предпринять заблаговременно.

"Все ведомства должны четко отработать механизм работы, график, дежурства. Особое внимание - участкам, которые подвержены снежным заносам", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что на трассе Астана-Алматы открыт новый участок в направлении Караганда-Балхаш. Дорога соответствует I категории и оснащена барьерными ограждениями для безопасности. Дорожный участок протяженностью 31 км проходит от поселка Аксу до поселка Аксу-Аюлы.

Также стало известно, что в Караганде скоро появится светящийся мост - там сейчас устанавливают новое ограждение с подсветкой. Светильники будут менять цвет в зависимости от событий. Общая протяженность нового ограждения в обе стороны составляет 840 метров. Работы планируется завершить до конца ноября.