Желающих приобрести почти 5 тыс. га земли на 1,2 млрд тенге в Алматинской области не нашлось

Желающих приобрести пять земельных участков общей площадью почти в 5 тысяч га в Алматинской области не нашлось, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что пять земельных участков Компания по управлению возвращенными активами выставила на торги. Четыре участка расположены в Жамбылском районе Алматинской области, еще один - в селе Шамалган Карасайского района.

Самым большим наделом стал участок в 2,4 тысяч га, начальная цена которого составила более 178 млн тенге. Общая сумма стоимости все участков достигла практически 1,2 млрд тенге. При этом на электронной торговой площадке указывалась стартовая цена, которая могла быть повышена в ходе проведения аукциона.

Состояться он должен был сегодня, 6 декабря в 10.00. Однако, как указывается в описании каждого из лотов, торги не состоялись.

"На момент начала аукциона по объекту продажи отсутствуют зарегистрированные участники", - говорится в информации.

Ранее также сообщалось, что аукционные торги, на которых выставят возвращенные государству активы, проведут в ноябре. В активы вошли две компании и помещения Алматы и Астане.

Также в Алматы продали на аукционе недостроенный бизнес-центр "Орион", расположенный на улице Жамакаева. Отмечается, что бизнес-центр был продан по цене 6,3 млрд тенге.