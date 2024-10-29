Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Связываемый с Сатыбалдыулы бизнес-центр в Алматы продали с торгов

Опубликовано:

Бизнес-центр
Бизнес-центр. Фото: e-auction.gosreestr.kz

В Алматы продали на аукционе недостроенный бизнес-центр "Орион", расположенный на улице Жамакаева. Отмечается, что бизнес-центр был продан по цене 6,3 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Как утверждается в сообщении Компании по управлению возвращенными активами, торги прошли 24 октября. Во время аукциона был продан значимый возвращенный актив - незавершенное строительство бизнес-центра "ОРИОН".

"Бизнес-центр "ОРИОН" был продан по стартовой цене в 6,3 млрд тенге, которая равна первичной оценке. Он находится на земельном участке площадью 0,6315 га по адресу: ул. Жамакаева, д. 2. Это здание представляет собой уникальную инвестиционную возможность для дальнейшего развития бизнеса в одном из самых востребованных районов города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вырученные средства будут направлены в специальный государственный фонд.

Скриншот
Лот. Скриншот: e-auction.gosreestr.kz

В описании к лоту говорится о том, что общая площадь здания составила более 21 тысячи квадратных метров. Также в документах указано, что здание включает шесть этажей: двухэтажную парковку и четыре надземных этажа.

СМИ в свою очередь сообщают о том, что здание ранее принадлежало Кайрату Сатыбалдыулы, племяннику первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Ранее у Сатыбалдыулы было изъято имущество, в том числе, недвижимость, бизнес-центры и денежные средства.

Дело Кайрата Сатыбалдыулы

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям.

Позже в Антикоре сообщили, что хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса".

Кроме того, стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". В прокуратуре отмечали, что это стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении окончательного приговора.

В сентябре Сатыбалдыулы суд признал виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Также суд приговорил к конфискации имущества, внесении представления на имя президента о лишении его звания генерал-майор, орденов "Курмет" и "Парасат". Еще ему запрещено занимать должности на госслужбе, в нацкомпаниях, Нацбанке в течение 10 лет.

В конце мая стало известно, что меры по возврату незаконно выведенных из страны активов принимаются в рамках расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц.

Так, в Антикоре сообщили, что в Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов возвращены денежные средства на общую сумму 14 млн долларов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180132-svyazyvaemyy-s-satybaldyuly-biznes-centr-v-almaty-prodali-s-torgov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie