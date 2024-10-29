Связываемый с Сатыбалдыулы бизнес-центр в Алматы продали с торгов

В Алматы продали на аукционе недостроенный бизнес-центр "Орион", расположенный на улице Жамакаева. Отмечается, что бизнес-центр был продан по цене 6,3 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Как утверждается в сообщении Компании по управлению возвращенными активами, торги прошли 24 октября. Во время аукциона был продан значимый возвращенный актив - незавершенное строительство бизнес-центра "ОРИОН".

"Бизнес-центр "ОРИОН" был продан по стартовой цене в 6,3 млрд тенге, которая равна первичной оценке. Он находится на земельном участке площадью 0,6315 га по адресу: ул. Жамакаева, д. 2. Это здание представляет собой уникальную инвестиционную возможность для дальнейшего развития бизнеса в одном из самых востребованных районов города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вырученные средства будут направлены в специальный государственный фонд.

Лот. Скриншот: e-auction.gosreestr.kz

В описании к лоту говорится о том, что общая площадь здания составила более 21 тысячи квадратных метров. Также в документах указано, что здание включает шесть этажей: двухэтажную парковку и четыре надземных этажа.

СМИ в свою очередь сообщают о том, что здание ранее принадлежало Кайрату Сатыбалдыулы, племяннику первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Ранее у Сатыбалдыулы было изъято имущество, в том числе, недвижимость, бизнес-центры и денежные средства.

Дело Кайрата Сатыбалдыулы

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям.

Позже в Антикоре сообщили, что хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса".

Кроме того, стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". В прокуратуре отмечали, что это стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении окончательного приговора.

В сентябре Сатыбалдыулы суд признал виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Также суд приговорил к конфискации имущества, внесении представления на имя президента о лишении его звания генерал-майор, орденов "Курмет" и "Парасат". Еще ему запрещено занимать должности на госслужбе, в нацкомпаниях, Нацбанке в течение 10 лет.

В конце мая стало известно, что меры по возврату незаконно выведенных из страны активов принимаются в рамках расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц.

Так, в Антикоре сообщили, что в Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов возвращены денежные средства на общую сумму 14 млн долларов.