Почти 5000 га земли на 1,2 млрд тенге продадут с торгов в Алматинской области

Земельные участки общей площадью в почти 5000 гектаров планируют продать с аукциона в Карасайском и Жамбылском районах Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На сайте "Компании по управлению возвращенными активами" сообщается о том, что торги состоятся 6 декабря. На продажу выставлены пять участков:

участок в Карасайском районе площадью 142,92 га со стартовой ценой 127 861 494 тенге;

участок в Жамбылском районе площадью 964,00 га со стартовой ценой 751 842 251 тенге;

участок в Жамбылском районе площадью 1400,00 га со стартовой ценой 106 021 787 тенге;

участок в Жамбылском районе площадью 2400,00 га со стартовой ценой 178 763 002 тенге;

участок в Жамбылском районе площадью 50,00 га со стартовой ценой 51 533 631 тенге.

Таким образом, общая стоимость участков составляет более 1,2 млрд тенге, однако стоит отметить, что торги пройдут на повышение цены, а значит, конечная сумма может быть значительно выше.

Отмечается, что для участия в аукционах необходимо зарегистрироваться на платформе e-qazyna и внести соответствующий гарантийный взнос до начала торгов.

Между тем в описании лота самого большого участка в 2400 га говорится о том, что это - участок на праве временного возмездного землепользования сроком на 49 лет. Он является делимым, а целевое назначение земли направлено на ведение товарного сельского хозяйства.

Кроме того, разрешено право проезда через участок, имеется водоисточник общего пользования. Земля расположена в Жамбылском районе Алматинской области в Сарытаукумском сельском округе. В оценке, приложенной к лоту, отмечается, что участок находится в горной местности, он не застроен и не замусорен.

Там же и с такими же данными расположен участок поменьше - в 1400 га. Еще один участок - площадью 964 га - находится в том же районе, но на землях Темиржолского сельского округа.

Четвертый участок, расположенный в Жамбылском районе, а именно - в Каргалинском сельском округе, имеет небольшую, по сравнению с остальными, территорию - всего 50 гектар. Его целевое назначение идентично предыдущим лотам.

Лишь один попавший в список участок расположен в Карасайском районе в селе Шамалган. Он предназначен для ведения крестьянского хозяйства.

В приложенных документах отмечается, что правообладателем участка сейчас является ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" на основании договора о безвозмездной передаче недвижимого имущества от 17 сентября этого года. Кем был возвращен данный актив, в документах не уточняется.