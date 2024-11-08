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Две компании и 10-этажное здание: активы на миллиарды тенге в Алматы и Астане выставят на торги

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Высотное здание
Высотное здание. Иллюстративное фото: Charly Triballeau/AFP via Getty Images

Аукционные торги, на которых выставят возвращенные государству активы, проведут в ноябре, передает NUR.KZ со ссылкой на Компанию по управлению возвращенными активами.

Как сообщается на официальном сайте компании, на торги выставлены следующие активы в Астане:

  • нежилое помещение (120,8 кв. м) - район Нура, ул. Кайыма Мухамедханова, д. 17, н. п. 6. Оценочная стоимость - 84 444 497 тенге (+12% НДС);
  • нежилое помещение (175,0 кв. м) - район Нура, ул. Кайыма Мухамедханова, д. 17, н. п. 7. Оценочная стоимость - 115 748 494 тенге (+12% НДС);
  • нежилое помещение (121,0 кв. м) - район Нура, ул. Кайыма Мухамедханова, д. 17, н. п. 8. Оценочная стоимость - 84 584 305 тенге (+12% НДС);
  • нежилое помещение (176,1 кв. м) - район Нура, ул. Кайыма Мухамедханова, д. 17, н. п. 9. Оценочная стоимость - 116 476 056 тенге (+12% НДС).

В Алматы:

  • земельный участок площадью 226,9192 га, кадастровый номер - 20:322:041:052. Расположен в Наурызбайском районе, мкр Байтак, уч. 1287Б. Оценочная стоимость - 1 832 264 555 тенге;
  • 10-этажное офисное здание с цоколем и подвалом, расположено в мкр Коктем-2, д. 22. Оценочная стоимость - 4 377 184 000 тенге (+12% НДС);
  • административное здание по адресу: ул. Байтурсынулы, д. 104А. Оценочная стоимость - 1 822 991 453 тенге (+12% НДС).

Дата торгов: 22 ноября в 10:00.

Кроме того, в Алматы 26 ноября в 10:00 состоятся торги по двум активам - 100%-м долям в следующих компаниях:

  • ТОО Zharkent Su (Турксибский район) - компания по сбору и распределению воды. Оценочная стоимость - 593 139 151 тенге;
  • ТОО "Тулпар" (Ауэзовский район) - бизнес по производству тепловой энергии. Оценочная стоимость - 991 469 139 тенге.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на платформе E-Qazyna, внести гарантийный взнос и подать заявку в установленные сроки. Торги пройдут в онлайн-формате.

Напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Предметами деятельности товарищества были определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

Сегодня стало известно, что премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов, на котором было решено обратить 525 млрд тенге в пользу государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2184845-nedvizhimost-v-almaty-i-astane-torgi-po-vozvrashchennym-aktivam-provedut-v-noyabre/

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