"Взорвется весь наш район": конфликт случился между бизнесменом и жителями района в Алматы (видео)

Жители одного из районов Алматы недовольны действиями бизнесмена, выкупившего участок рядом с магистральным трубопроводом. Люди боятся взрыва, передает сайт телеканала КТК.

Проведением строительных работ обеспокоены жители Боралдая. Люди говорят: на частной территории возводят некое сооружение, а вблизи находится магистральный газопровод.

Эльмира Касенова живет всего в 500 метрах от этого участка, поэтому не может оставаться в стороне.

"Здесь собрались предприятие строить. Я не знаю какое. Вроде СВХ. Таможенная какая-то компания. По продаже машин из Китая. На каком основании, непонятно. Здесь проходит газовая труба, которая обеспечивает весь город газом. Если, не дай Бог, они повредят эту трубу и она взорвется, взорвется весь наш район", - заявила женщина.

Люди рассказывают, газовую трубу здесь проложили в 70-х. До недавних пор на этом месте были сельхозугодия, что-либо строить запрещалось. Несколько лет назад землю купил бизнесмен. В апреле началось строительство. Появились две конструкции из металла.

Жители считают: новый объект будет мешать профилактическим работам и устранению утечек газа, если они возникнут.

"Вот эта постройка будет препятствовать этим работам. Ну зачем тут строить, когда у нас столько земли, столько есть возможностей? Ребят, осваивайте в другом месте. Тут же нельзя. И вот с апреля мы ходим везде по инстанциям, доказываем по возможности", - сетует другой алматинец Ерболат Сулейменов.

В управлении магистральных газопроводов подтвердили: нарушения действительно есть. Сооружения установили незаконно. А строительство предприниматель не согласовал.

"Здесь проходит магистральный газопровод-отвод на ГРС-2. В эксплуатации с 72-го года. Здесь вот диаметр – 530 миллиметров. Нельзя ни строить, тем более копать, ничего возводить не положено, нельзя. Ну, и вот вопросы от обывателей, от жителей возникают. Я еще раз говорю: мы согласования на такие строительства никому не даем. Тем более конкретно на вот эти строения мы согласования не давали", - заявил ведущий инженер производства технической службы управления магистральных газопроводов Алматы Нуртас Сыдыков.

Но и демонтировать строения газовщики не имеют права. Они обратились за помощью в акимат и транспортную прокуратуру.

Со слов местных, за этим забором собираются строить здание. Здесь под землей расположена газовая труба. По закону минимальное расстояние от газопроводов до ближайших строений должно быть не меньше 150 метров. А тут нет и пяти.

На собрание жителей приехал владелец территории. Он утверждает: никакого здания здесь не будет. Бизнесмен планирует открыть стоянку для легковушек, грузовиков и спецтехники под открытым небом. Для чего нужны металлоконструкции, объяснить не смог. При этом заверил, что все документы на проведение работ у него имеются.

"Здесь ничего не будут строить. Просто будет стоянка. Площадка ровняется, утепляется, и всё. Стоянка – это понятие растяжимое. Да, там можно ставить фуры, возможно, ставить легковые машины, ну, почти все новые", - заявил предприниматель Ержанат Бакытулы.

В отделе городского планирования сообщили: участок расположен частично на тектоническом разломе и в санитарно-защитной зоне газопровода высокого давления. Разрешения на строительство предпринимателю не давали.

"Основная часть земельного участка расположена в рекреационной зоне. Часть – в пределах красной линии улицы. В этой связи в пределах своей компетенции сообщаем, что, согласно базе данных управления, по вышеназванному адресу документация, в том числе архитектурно-планировочное задание и согласование эскизного проекта, не выдавалась", - пояснил главный специалист отдела городского планирования и координации развития территории по Алатаускому району Алиби Абзелбек.

Жители намерены остановить строительство и привлечь бизнесмена к ответственности. Люди уже наняли адвоката, теперь готовят иск в суд.

Источник: КТК