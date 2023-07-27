Жители Алматинской области заявили, что из-за бизнесменов могут остаться под селем (видео)

Мужчина в горах. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматинской области жители села Белбулак боятся за свои жизни. Поводом для страха стала активная деятельность заводов и карьеров близ населенного пункта, передает сайт телеканала КТК.

Мысли о сходе оползня не дают покоя жителям села Белбулак уже несколько лет. Люди уверены, что катастрофы не избежать. Способствует этому активная деятельность заводов и карьеров. С каждым годом их становится больше, сетуют сельчане.

"Вот бетонный завод поставили. Прямо день и ночь грохочет этот бетонный завод. Уже покрыл весь поселок пылью. Туда вот выше, если подняться, там у нас кирпичный завод. Проблема была, мы с ним два года воевали. Потом туда вот дальше у нас идут карьеры стихийные.

С гор идет постоянно сель. Горы – они были защитой для нас, понимаете? Идет эрозия почвы. Это же чревато последствиями какими", - возмущена Гульжан Колбаева.

Покоя из-за деятельности предприятий нет не только живым, но и мертвым. Работа ведется в том числе на горе, где расположено кладбище. Кощунством называют сельчане и то, что все объекты обосновались в природоохранной зоне.

"Там висит официальная вывеска Иле-Алатауского национального парка, где четко написано: «Охранная зона». Вот, по сути, эти горы – это национальный парк Иле-Алатау. Заповедник, будем говорить, простым языком.

Есть буферная зона, в которой запрещено размещение промышленных объектов. Даже фермерское хозяйство разрешено, но не все. То есть который имеет щадящий режим для флоры и фауны окружающей", - рассказывает Ильяс Дарбеков.

Но бизнесмены с претензиями не согласны. Они считают свою деятельность полностью безопасной.

"Тут такая ситуация. Мы ничего не срезаем и не разводим пыль. Мы из готового сырья делаем бетон. Какие-либо документы я вам показывать не обязан. Разрешение есть", - заявил журналистам предприниматель Аян Жумабаев.

Разрешение бизнесменам действительно выдавалось, но не на добычу полезных ископаемых, а на развитие сельского хозяйства.

"Они не использовали данный земельный участок в соответствии с целевым назначением. А именно – использовали данный земельный участок в части недропользования. В связи с этим данное дело рассматривается уже в судебном порядке", - заявил замакима Талгарского района Ануар Аскербеков.

В акимате обещают провести служебную проверку. Чиновники считают, что именно она поможет выявить тех, кто давал разрешение на строительство заводов в природоохранной зоне.

Источник: КТК

Напомним, в минувшую пятницу в Алматинской области из-за обильных осадков сошел сель - грязевым потоком размыло дорогу в Жамбылском районе, были затоплены десятки дворов и поврежден газопровод, три села остались без газа.

Тогда же сообщалось о резком поднятии уровня воды в горной реке Талгар, а в воскресенье утром стало известно, что поток воды размыл дамбу недалеко от города Талгар. Отдыхающих здесь людей эвакуировали. Восстановить дамбу удалось вечером того же дня.

Добавим, что согласно информации на сайте "Электронного правительства", сель – поток большой разрушительной силы, состоящий из воды, песка и камней. Он способен разрушать здания, дороги, коммуникационные сети и сооружения, уничтожать сады, заливать пахотные земли, приводить к гибели людей и животных.

Причины возникновения селя:

интенсивные и продолжительные ливни, прорыв горных водоемов;

быстрое таяние снега или ледников;

обрушение в русло рек большого количества рыхлого грунта;

землетрясения;

нарушение правил и норм работы горнодобывающих предприятий;

взрывы при прокладке дорог и строительстве других сооружений;

неправильное ведение сельскохозяйственных работ;

вырубка леса и нарушение почвенно-растительного покрова.

Признаки селевой опасности:

продолжительные или интенсивные ливневые дожди в горной местности;

резкое и продолжительное повышение температуры воздуха в верховьях селеопасных рек;

резкое падение или повышение уровня воды в реке, увеличение мутности воды.

Сель можно распознать по характерному грохоту, как от приближающегося на большой скорости поезда

Если Ваш дом расположен в опасной зоне:

составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации;

уложите в специальный рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаментов – пусть всегда будет наготове;

при угрозе или внезапном селе возьмите приготовленные вещи и поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа.

При заблаговременной эвакуации перед выходом из дома отключите электричество, газ и водопровод, затушите печи. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия.

После схода селя следует остерегаться повторных сходов, сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей!

Маршрут безопасного движения и пункты сбора при селе необходимо знать всегда – их можно уточнить в районных отделах по ЧС и своих КСК, ОСИ по месту жительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030223-zhiteli-almatinskoy-oblasti-zayavili-chto-iz-za-biznesmenov-mogut-ostatsya-pod-selem-video/