Открытый котлован на стройке вызывает опасения у карагандинцев

Жители улицы Сатыбалдина в Караганде обеспокоены открытым котлованом на заброшенной стройке, который представляет серьезную опасность для детей, передает на ekaraganda.kz.

Это уже не первая жалоба со стороны жителей улицы Сатыбалдина на данный объект. Летом владелец участка за короткое время избавился от большого количества деревьев, чтобы начать стройку. Деревья были вырублены с разрешения властей. Владелец должен будет произвести компенсационную высадку.

Затем горожане возмущались по поводу того, что застройщик перекопал микрорайон, прокладывая сети к своему объекту, а пешеходов оставил без части тротуара, который был заасфальтирован не так давно.

Теперь же люди жалуются на то, что стройка стоит без ограждения. Заборы упали, через дыры можно увидеть большой котлован под фундамент.

Котлован. Фото: ekaraganda.kz

Темнеет сейчас рано, а рядом несколько школ и детских садов. Жители беспокоятся за безопасность детей.

"Это все творится на улице Сатыбалдина, 10/6. Начали стройку и оставили, ограждения упали, создавая опасность, тут рядом несколько школ, в темное время суток ничего не видно. Кто-нибудь может решить эту проблему?" - жалуются горожане.

В акимате района имени Казыбек би ответили, что на данный объект будет отправлен инспектор для составления протокола. От владельца участка потребовали устранить нарушения.

Застройщик участок оградил. Вместо забора установили сетку.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Ранее сообщалось, что в центральном парке Караганды обнаружили небезопасную находку — неогороженные штыри, которые могут быть травмоопасны для посетителей, включая детей.

Также стало известно о том, что в открытый люк в одном из дворов Караганды провалился мусоровоз. В результате произошедшего техника получила повреждения. Только после инцидента колодец был накрыт и огорожен сигнальной лентой.