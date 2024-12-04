До минус 20 градусов похолодает в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики предупредили о сильных морозах в ближайшие дни, 5-7 декабря, в Казахстане - в ряде регионов пообещали осадки, передает NIR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Погоду на большей части Казахстана будут определять атмосферные фронтальные разделы, которые принесут неустойчивый характер погоды.

По данным специалистов метеослужбы, ожидаются снег с метелью, в южных регионах - осадки (дождь, снег) и гололед.

А на западе страны, под влиянием антициклона, будет сохраняться погода без осадков.

Прогнозируется также понижение температуры воздуха ночью: