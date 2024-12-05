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Аким Караганды назвал самый чистый район города

Опубликовано:

Мейрам Кожухов
Мейрам Кожухов. Фото: gov.kz

В Караганде удалось заметно улучшить экологическую обстановку благодаря большому количеству мероприятий по уборке мусора и установке новых контейнеров, передает ekaraganda.kz.

В Караганде мусор перестал валяться в траве и вдоль дорог. Данное наблюдение озвучил глава города Мейрам Кожухов на сессии городского маслихата, подводя итоги экологических мероприятий, проведенных за год.

И действительно, в этом году в Караганде было проведено огромное количество мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в городе.

С апреля было проведено большое количество субботников. Участие принимали порядка 50 различных организаций, собрано около 30 тысяч тонн мусора.

Устанавливали новые вместительные урны, благоустраивали мусорные площадки и подъездные пути к ним, закупили евроконтейнеры.

"Мы понимаем, что делаем хорошее дело, но, как всегда, попали под критику в связи с несвоевременностью поставок некоторых материалов.

Сейчас Юго-Восточная часть города благодаря новым бакам и мусорным площадкам стала самым чистым районом. Проведенная работа дала свои результаты", - рассказал Мейрам Кожухов.

В ведомстве добавили, что работа продолжается - ожидается дополнительная поставка баков. Сейчас установка ведется в районе имени Алихана Бокейхана.

"Наша задача состоит в том, чтобы полностью перейти к оцинкованным бакам с крышкой и задней загрузкой. Услугодатели готовы приобретать спецтехнику, часть уже приобретена, часть стоит на переоборудовании.

Мусор не будет разлетаться, людям будет удобнее подходить к площадкам. Практически во всех дворах подъездные пути к мусоркам заасфальтировали, чтобы люди могли идти и не марать обувь в грязи", - подчеркнул аким.

Мейрам Кожухов также рассказал, что рабочие, которые занимаются уборкой городских улиц, отмечают, что работать стало легче. Мусора меньше благодаря тому, что контейнеров стало больше и они вместительнее.

"Народ несет мусор в баки. Они стоят в зоне видимости. Мусор перестал валяться в траве и вдоль дорог. В планах примерно такое же количество поставить в следующем году", - сказал аким.

Также глава города рассказал, что по итогам акции "Таза Казахстан" Караганда попала в тройку городов-лидеров.

Ранее сообщалось, что в Караганде продолжаются работы по очистке паркового озера, включая откачку ила и установку системы аэрации. Завершение работ запланировано на следующий год.

Помимо этого, в городском парке Караганды проводились работы по очистке озера, которые необходимо было провести именно осенью.

А аким Экибастуза Аян Бейсекин ранее высказался о способе победить проблему стихийных свалок, но отметил, что идея потребует значительных ресурсов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196753-akim-karagandy-nazval-samyy-chistyy-rayon-goroda/

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