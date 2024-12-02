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Эзотерика

Аким Караганды рассказал, пострадала ли рыба из-за работ на парковом озере

Опубликовано:

Работы на озере
Работы на озере. Кадр из видео: instagram.com/meiram_kozhukhov

В Караганде продолжаются работы по очистке паркового озера, включая откачку ила и установку системы аэрации. Завершение работ запланировано на следующий год, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Мейрама Кожухова.

Как сообщает градоначальник на своей странице в Instagram, работы по откачке ила подходят к завершению, но полностью очистить все дно за один сезон невозможно.

Поэтому данная работа будет продолжена и в следующем году. Закончены работы по уборке водорослей на площади 12 гектаров на глубине 1,5 метров.

Аким Караганды отметил, что при уборке иловых осадков применяли два способа. Ил перекачивался с большого озера в малое, создавались иловые карты, осадок оставался, а вода возвращалась обратно в большое озеро.

Также использовались геотубы - цилиндрические контейнеры из прочного геосинтетического волокна, которые задерживают ил, а очищенная вода проходит сквозь стенки и возвращается в озеро.

На сегодняшний день вывезено порядка 300 самосвалов иловых осадков.

В ближайшее время будет начато обустройство системы аэрации. Принято решение установить компрессоры для дополнительного обогащения озера кислородом.

Мейрам Кожухов добавил, что белый амур и толстолобик, выпущенные в озеро ранее, не пострадали.

"Так как при малейшем резком движении либо шуме рыба прячется в самых укромных и труднодоступных местах, это природа", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Караганде провели зарыбление паркового озера мальками белого амура и толстолобиков, чтобы улучшить экосистему. Всего выпустили 20 тыс. рыб.

Также стало известно, что на очистку паркового озера в Караганде выделено более 100 миллионов тенге. Работы планируется провести до замерзания водоема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195204-akim-karagandy-rasskazal-postradala-li-ryba-iz-za-rabot-na-parkovom-ozere/

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