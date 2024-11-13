"Какое амбре стояло бы": аким Караганды объяснил работы на заснеженном озере

В городском парке Караганды проводятся работы по очистке озера, которые необходимо было провести именно осенью, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как рассказал глава Караганды Мейрам Кожухов в своей странице в Instagram, ему поступил ряд вопросов, почему очистку паркового озера начали проводить именно в осенний период.

Аким города привел в пользу этого решения несколько важных доводов.

"Первое: в летнее время очищать озеро в городском парке было бы не совсем верно, так как от иловых отложений исходит не очень приятный запах. Представьте какое амбре стояло бы в жару? Мы бы испортили отдых и настроение карагандинцам", - заявил Мейрам Кожухов.

Во-вторых, по словам акима, осенью чуть спадает уровень воды. Это значительно облегчает и ускоряет работы по удалению корневой системы водорослей.

Очистка озера. Фото: instagram.com/meiram_kozhukhov

Также градоначальник напомнил, что неделю назад в воду запустили 20 тыс. мальков белого амура и толстолобика. Именно в осенне-весенний период специалисты рекомендуют проводить зарыбление, так как в эти сезоны приживаемость гораздо выше.

"Кроме того, для такого вида работ морозы и лед не помеха, техника будет работать", - уточнил Мейрам Кожухов.

А зимой на замерзшем озере будут делать лунки для естественной аэрации и при необходимости дополнительно пускать воздух через компрессор.

На сегодня завершили покос травы, активно идет откачка ила. После 15 ноября планируется начать вывоз собравшиеся иловых отложений. Эту работу будут выполнять до конца года.

В начале ноября в Караганде провели зарыбление паркового озера на 20 тыс. мальков. Белый амур и толстолобики играют важную роль в экосистеме, поскольку являются естественными санитарами озер, питающимися избыточными водорослями.

Позже стало известно, что власти ввели временный запрет на ловлю рыбы в этом озере, расположенном в Центральном парке. Карагандинцев предупредили, что за нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность.