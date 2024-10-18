"Требует значительных ресурсов": способ борьбы со свалками предложил аким Экибастуза

Аким Экибастуза Аян Бейсекин высказался о способе победить проблему стихийных свалок, но отметил, что идея потребует значительных ресурсов, передает NUR.KZ.

Глава города на своей странице в Instagram рассказал, что только за прошлый год в районе ликвидировали порядка 20 участков стихийных свалок и вывезли более 3500 тонн мусора.

По словам градоначальника, в текущем году ликвидировали уже 23 неорганизованные свалки, убрав порядка 4300 тонн мусора.

Только за текущий год привлекли к ответственности за незаконное складирование мусора порядка 50 лиц.

"Проблему можно победить тотальной установкой камер общественной безопасности, но это требует значительных ресурсов, уже имеются соответствующие расчеты и планы, в среднесрочной перспективе и к этому придем", - заявил Аян Бейсекин.

Аким Экибастуза отметил, что наблюдается ежегодный рост объема вывозимого мусора с несанкционированных свалок.

"Любовь к родному краю, сознательность, культура и воспитание - неужели являются пустыми словами для немалой части горожан?! Хочется верить, что уровень сознательности населения растет", - написал Аян Бейсекин.

Отметим, что по ч.2 ст.344 КоАП РК складирование отходов вне специально установленных мест, не предназначенных для их накопления или захоронения, а равно захоронение отходов без экологического разрешения или отходов, не заявленных в декларации о воздействии на окружающую среду, влекут штраф на физических лиц в размере 50 МРП (184 600 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 100 МРП (369 200 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 100%, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.