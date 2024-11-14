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Камеры внутри автобусов и карет "скорой": скрытое патрулирование усилят в Казахстане

Опубликовано:

Патрульная машина
Патрульная машина. Иллюстративное фото: Polisia.kz

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев сегодня на брифинге СЦК рассказал, как будут дисциплинировать водителей на трассах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для решения проблем с безопасностью на загородных трассах оснащаем патрульные автомобили бортовыми системами фиксации нарушений ПДД. Сейчас имеется 251 единица такого автотранспорта. Результативность одного экипажа сопоставима с работой 15 патрульных. Население страны об их работе знает, и их присутствие на дорогах дисциплинирует водителей", - отметил Кайсар Султанбаев.

Однако, по его словам, когда их нет, водители начинают превышать скорость и совершать обгон на запрещенных участках.

"Для более широкого покрытия загородных трасс мы внедрили скрытое патрулирование, то есть устанавливаем автоматическую систему фиксации нарушений в салоне полицейского автомобиля без опознавательных знаков.

В настоящее время в режиме скрытого патрулирования уже работают 11 автомобилей полиции, и до конца года мы планируем увеличить их количество. Цель скрытого патрулирования - не выписать как можно больше штрафов, а дисциплинировать водителей на загородных дорогах", - заверил высокопоставленный полицейский.

Внутри населенных пунктов аналогичные камеры скрытно устанавливаются в салонах автобусов.

"Сейчас уже пять маршрутных автобусов оснащены ими, планируем также увеличить их количество до конца года, а также установить системы фиксации нарушений на автомобили скорой помощи. Это позволит повысить культуру вождения и обеспечить принцип неотвратимости наказания", - резюмировал глава Комитета адмполиции.

Ранее стало известно, что в ВКО нарушителей на трассах стали выявлять по-новому. Полицейские начали применять устройство "Кибер-шериф" в тестовом режиме. Оно обеспечивает необходимый функционал по видеофиксации и измерению скорости движения транспорта.

Тем временем в Карагандинской области для снижения аварийности на дорогах запустили автобусы с программным комплексом "Оракул", фиксирующим нарушения ПДД.

В феврале сообщалось, что полиция начала следить за водителями Астаны с помощью новых камер с обзором в 360 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187290-skrytoe-patrulirovanie-uvelichat-na-dorogah-v-kazahstana/

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