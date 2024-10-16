На штраф стоянке могут закончиться места: полицейские Актобе о росте числа нарушителей
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Спецстоянка в Актобе стала забиваться машинами из-за камер автоматического измерения скорости - правоохранители говорят, такого наплыва штрафников еще никогда не было, передает сайт телеканала КТК.
Как оказалось, 66 новых камер видеофиксации заработали в Актобе с середины августа - за это время ими зафиксировано 58 тыс. нарушений правил дорожного движения на общую сумму штрафов почти 700 млн тенге.
Рекорд побила владелица иномарки с зарубежными номерами - автоледи 119 раз попала в объектив за нарушение скорости, ее штрафы превысили 3 млн тенге. А владельцы авто с иностранными номерами были оштрафованы на 35 млн тенге.
Сообщается, что в настоящий момент на штрафстоянке находится уже больше тысячи транспортных средств.
"Езда в нетрезвом состоянии, управление транспортным средством не имеющим водительское удостоверение, лишенный водительского удостоверения есть. По ДТП в данный момент идет рост по погибшим", - высказался о ситуации первый замначальника УП города Мирхан Есенжолов.
Источник: КТК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174744-na-shtraf-stoyanke-mogut-zakonchitsya-mesta-policeyskie-aktobe-o-roste-chisla-narushiteley/
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