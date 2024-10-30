Аким Карагандинской области рассказал, когда должно действовать правило "золотого часа"

В Темиртау продолжается работа по улучшению теплоснабжения: власти планируют реконструкцию тепловых сетей и решение проблем ЖКХ, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, обеспечение качественного теплоснабжения остается одной из приоритетных задач в Темиртау.

Масштабная работа в этом направлении ведется с 2022 года. Этим летом в городе ремонтировали не только магистральные, но и внутриквартальные сети - в целом объем был увеличен почти вдвое. На следующий год запланирован еще ряд проектов.

Об этом сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на очередной встрече с жителями Темиртау и поселка Актау.

"В целом после нашей предыдущей встречи проведена определенная работа. Главная наша задача была и остается - это качественное теплоснабжение. Будем продолжать эту работу и в следующем году. Уже имеется ПСД на реконструкцию пяти участков тепловых сетей общей протяженностью 12,3 км с положительным заключением экспертизы", - сказал глава региона.

Он призвал жителей к открытому разговору. Встреча во Дворце культуры Темиртау длилась почти два часа, и жители рассказывали об имеющихся проблемах в городе и конкретных дворах.

К примеру, представительница многоэтажного дома 47 по проспекту Республики пожаловалась, что не могут дождаться восстановления лифта. По ее словам, жители готовы вложиться, так как в доме немало пожилых людей, которым трудно подниматься пешком на верхние этажи. Ермаганбет Булекпаев поручил ускорить решение вопроса.

В акимате отметили, что проблемы ЖКХ по-прежнему больше всего волнуют жителей Темиртау. В шестом микрорайоне необходимо строительство нового канализационного коллектора. Аким города Галым Ашимов сообщил, что необходимые расчеты уже сделаны.

Жителям поселка Актау нужна центральная котельная. Проектно-сметная документация уже разработана и находится на госэкспертизе. После положительного заключения будет решаться вопрос финансирования.

Темиртаусцы обратили внимание и на открытые колодцы. В акимате подчеркнули, что безопасность должна быть на первом месте.

"На такие обращения сразу же реагируйте! Здесь должно действовать правило "золотого часа". Немедленно закрыть, а потом уже разбираться, кому принадлежит этот колодец", - отметил Ермаганбет Булекпаев.

Также жители задавали вопросы по работе общественного транспорта. Ермаганбет Булекпаев сообщил, что проблема известна, и после переговоров найден новый перевозчик.

Горожане также говорили о состоянии детских площадок, освещении возле школ, раздельном сборе мусора и проблеме бродячих собак. В акимате поблагодарили участников встречи за неравнодушие к жизни города и заверили, что ни один вопрос не останется без внимания.

Аким области также провел прием граждан по личным вопросам.

В сентябре сообщалось, что в Темиртау затопило улицы горячей водой из-за порыва на тепломагистрали.

А в июне текущего года в первый день плановых испытаний гидравлических сетей в Алматы произошел порыв теплотрассы рядом с одной из АЗС города. Очевидцы засняли ЧП на видео.

До этого во время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Экибастузе затопило аптеку и дворы многоэтажных домов.