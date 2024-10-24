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Аким Караганды поделился еще одной хорошей новостью (видео)

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Мейрам Кожухов
Мейрам Кожухов. Кадр из видео: instagram.com/meiram_kozhukhov

ТОО "Караганды Су" обновило парк спецтехники, закупив 18 единиц новых машин, включая передвижные лаборатории и аварийные будки, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Мейрама Кожухова.

"Еще одной хорошей новостью хотел с вами поделиться. ТОО "Караганды Су" за счет собственных средств закупили 18 единиц спецтехники", - написал глава города на своей официальной странице в Instagram.

По его словам, это передвижные лаборатории, аварийные будки, илососы и погрузчик. В последний раз парк техники на этом предприятии обновлялся 11 лет назад в 2013 году.

Герметичные салоны, 10 см утепления, а также отдельные отсеки для кислородного баллона и пропана созданы в целях безопасности. Каждая машина будет укомплектована всеми необходимыми инструментами, что создаст все удобства для комфортной и оперативной работы.

Аким отметил, что следующий год объявлен президентом "Годом рабочих профессий", и предпринимаются усилия для создания благоприятных условий для коммунальщиков, начиная от заработных плат и заканчивая обеспечением их необходимыми инструментами.

"Это очень тяжелый труд, не каждый осмелится выбрать такую профессию", - подчеркнул Мейрам Кожухов.

Он добавил, что в "Караганды Су" трудится 1661 человек.

Ранее аким Караганды опубликовал пост в Instagram и анонсировал важное событие, отметив, что жители его "перестанут ругать". Как рассказал Мейрам Кожухов, все дело в том, что был закончен капитальный ремонт по улице Четская. Также он сообщил, почему работы не сделали вовремя.

А 1 октября прорыв системы отопления на улице Ашимова в Караганде привел к затоплению дороги и тротуара. Авария произошла на фоне старта отопительного сезона в городе. Утечка воды случилась в районе ЖК "Трилистник".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178362-akim-karagandy-podelilsya-eshche-odnoy-horoshey-novostyu-video/

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