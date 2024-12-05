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"Мы боимся": жители пригорода Актобе просят обезопасить их после трагической смерти соседа (видео)

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Жилой массив Акжар-2
Жилой массив Акжар-2. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Актобе смертельный наезд на пешехода стал поводом для недовольства жителей пригородного жилого массива. Но в полиции с претензиями горожан не согласны, передает сайт телеканала КТК.

Жители жилого массива Акжар-2 просят их обезопасить. Пару дней назад вечером здесь насмерть сбили мужчину, который шел вдоль трассы. Он возвращался домой после работы. Внезапно на него налетел ВАЗ-2110. Пешеход скончался на месте.

Соседи, знавшие погибшего лично, да и просто те, кто услышал трагическую новость, теперь боятся, что такое же может повториться с любым из них.

"Ночью узнали, что здесь сбили мужчину, ему было 48 лет. И это не первый случай. До этого тоже смертельная авария была: прямо на пешеходном переходе задавили человека. Оба – наши соседи. Мы опасаемся за себя и родных", - заявил горожанин Ерузак Баймагамбетов.

Страхи жителей Акжар-2, как отмечает телеканал, обоснованы. По данным полиции, за полгода на этой дороге под колесами погибли уже три пешехода. Люди считают: главная причина в том, что магистраль никак не могут довести до ума. Еще три года назад ее начали расширять и фактически строить заново. Но многое еще не доделано.

По словам жителей, вдоль трассы плохое освещение, между пешеходными дорожками огромные расстояния, а светофоры и вовсе не работают.

У нас есть дети, которые ходят в школу. Не все добираются на автобусах, во-первых. Во-вторых, они проходят эту пешеходку. И как ребенок должен пройти, если с такой скоростью идут машины? Они не останавливаются. Мы сами переходим и боимся. Нет нигде предупреждения, что есть ограничение 40 км/ч, 60 км/ч. У нас люди погибают!" - возмущена Ольга Бисекенова.

К возмущенным акжаровцам подъехал главный полицейский города. Сообщил, что по факту смертельного ДТП проводится расследование. А вот с претензиями жителей не согласился. По его мнению, трагедии происходят не из-за отсутствия светофоров, знаков и фонарей, а по вине невнимательных водителей.

"Дорога еще не сдана, официально ее введут в эксплуатацию в следующем году. Уже установлены дорожные знаки, имеется освещение. Что касается светофоров, то их подключат в ближайшие пару дней. Мы уже внесли в акимат соответствующее предложение", - заявил начальник управления полиции Актобе Асет Калиев.

Чиновники же сообщили, что на сегодня вдоль трассы установлено восемь из 11 положенных светофоров. А работают из них всего четыре. Остальные обещают подключить в ближайшее время. Ну а в целом, заявили в акимате, ремонт дороги идет согласно проекту, и претензий к подрядчику они не имеют.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196342-my-boimsya-zhiteli-prigoroda-aktobe-prosyat-obezopasit-ih-posle-tragicheskoy-smerti-soseda-video/

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