Проекционные пешеходные переходы появились в Актобе

В Актобе начали устанавливать проекционные пешеходные переходы для улучшения безопасности в темное время суток. В этом году уже установлено десять переходов, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в этом году установлено 10 таких переходов:

возле 38 школы (ул. Братьев Жубановых, 261А);

по проспекту Кенеса Нокина (ближе к ресторану "Думаш");

улица Ш. Берсиева (магазин "Танжарык");

улица Д. Кунаева (Новостройка);

улица Ломоносова (возле остановки);

по проспекту 312-й стр. дивизии (автовокзал и областной военкомат, Аптека);

по проспекту Тауелсиздик, 8 и 14.

Переходы оборудованы опорами с проекционными лампами, которые проецируют пешеходную разметку на дорожное полотно. Для дополнительной видимости установлены прожекторы. Также установлены светофоры с желтым мигающим режимом и дорожные знаки.

В акимате добавили, что это первая установка подобных переходов в Актобе. На следующий год планируется установить еще 25-30 таких переходов в разных районах города.

Данная система особенно эффективна в слабоосвещенных зонах, обеспечивая хорошую видимость пешеходного перехода на расстоянии. Проекция освещает дорогу и пешеходов, пересекающих проезжую часть.

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Ранее сообщалось, что в Актобе на пересечении улиц Ахтанова и Некрасова пешеходный переход убрали из-за создаваемых заторов. Тем не менее жители продолжают переходить там дорогу, создавая неудобства автолюбителям.

Помимо этого, граждане пожаловались на недостаток парковочных мест возле детского сада "Кулагер" в районе Батыс-2. По их словам, существующая парковка рассчитана на параллельную остановку автомобилей у бордюра, что значительно сокращает количество доступных мест. Это приводит к пробкам, и некоторые водители вынуждены заезжать на бордюр.