"Мы боимся за свою жизнь": актюбинцы обратились к властям (видео)

В Актобе жители переулка Алыс в районе Москва вынуждены ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуара, что создает опасность для их жизни. Люди просят власти принять меры, передает "Диапазон".

Сообщается, что в переулке Алыс еще в прошлом году обустроили проезжую часть и уложили новый асфальт. Однако он настолько узкий, что для тротуара места не осталось. Жители вынуждены ходить по проезжей части, и каждый выход на улицу представляет риск для их жизни.

"Асфальт новый, хороший, поэтому машины проезжают через наш переулок на высоких скоростях. С одной стороны переулка есть знак ограничения скорости "40", с другой стороны он тоже был, но потом его зачем-то убрали, логику эту не понимаем", — рассказывают местные жители.

Люди отметили, что особенно опасно становится в часы пик, когда машины, в том числе грузовики, едут потоком с обеих сторон.

"Мы боимся за свою жизнь и жизнь наших детей. Переулок очень узкий, открытую калитку запросто может сбить проезжающий автомобиль. Особенно в часы пик опасно, машины едут с двух стороны потоком, и грузовики есть.

Мы просили установить "лежачего полицейского", но нам говорят, что для этого нужно, чтобы в нашем переулке была школа или детский сад. А то, что тут детей много живет, они в школу каждый день ходят, это не считается?

Мы не можем спокойно жить в такой ситуации. Неужели, чтобы что-то изменилось, установили соответствующие знаки и как-то обратили внимание на нашу проблему, нужно, чтобы у нас случилась трагедия? Уж лучше бы не делали у нас дорогу, тогда бы безопаснее было", - заявили граждане.

В городском акимате в ответ на просьбу жителей сообщили, что у ЖКХ нет полномочий самостоятельно устанавливать дорожные знаки.

"Жители переулка должны сами обратиться в группу дорожно-технической инспекции при полиции. После этого инспекция даст предписание о необходимости установки тех или иных знаков ЖКХ и центру обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий. И знаки поставят только на основании предписаний", - рассказали в пресс-службе горакимата.

Ранее сообщалось, что аким Актюбинской области Асхат Шахаров раскритиковал подчиненных и подрядчиков за слабую реализацию дорожных проектов. Он был недоволен неэффективным использованием бюджетных средств и недостаточно качественной работой подрядчиков.

В мае текущего года президент Касым-Жомарт Токаев озвучил проблему коррупции в сфере строительства дорог, назвав ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей. Тогда же он заявил о необходимости объективного мониторинга состояния автодорог по всей стране.