Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автомобиль насмерть сбил пешехода под Актобе

Опубликовано:

ВАЗ-2110
ВАЗ-2110. Фото: instagram.com/zello_aktobe_official

Жители Актобе сообщили о смертельном ДТП в поселке Акжар-2 — водитель автомобиля "ВАЗ-2110" совершил наезд на пешехода. Департамент полиции подтвердил информацию и предоставил подробности, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали сообщение об инциденте.

"Очередное ДТП со смертельным исходом. Акжар-2", - говорится в подписи к публикации.

Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на пост и сообщил детали происшествия.

"3 декабря текущего года примерно в 20.00 в поселке Акжар-2 водитель автомобиля "ВАЗ-2110" совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 48-летний пешеход скончался на месте происшествия", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области возле села Алгабас в результате наезда автомобиля от полученных травм на месте происшествия скончался пешеход.

А в октябре полицейские просили откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего в Актобе. Тогда автомобиль Chevrolet Cobalt сбил пешехода.

Помимо этого, в центре Актау сбили мужчину. В результате наезда он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Виновник ДТП задержан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2195900-avtomobil-nasmert-sbil-peshehoda-pod-aktobe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie