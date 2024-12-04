Автомобиль насмерть сбил пешехода под Актобе

Жители Актобе сообщили о смертельном ДТП в поселке Акжар-2 — водитель автомобиля "ВАЗ-2110" совершил наезд на пешехода. Департамент полиции подтвердил информацию и предоставил подробности, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали сообщение об инциденте.

"Очередное ДТП со смертельным исходом. Акжар-2", - говорится в подписи к публикации.

Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на пост и сообщил детали происшествия.

"3 декабря текущего года примерно в 20.00 в поселке Акжар-2 водитель автомобиля "ВАЗ-2110" совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 48-летний пешеход скончался на месте происшествия", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области возле села Алгабас в результате наезда автомобиля от полученных травм на месте происшествия скончался пешеход.

А в октябре полицейские просили откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего в Актобе. Тогда автомобиль Chevrolet Cobalt сбил пешехода.

Помимо этого, в центре Актау сбили мужчину. В результате наезда он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Виновник ДТП задержан.