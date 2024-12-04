Автомобиль насмерть сбил пешехода под Актобе
Опубликовано:
Жители Актобе сообщили о смертельном ДТП в поселке Акжар-2 — водитель автомобиля "ВАЗ-2110" совершил наезд на пешехода. Департамент полиции подтвердил информацию и предоставил подробности, передает NUR.KZ.
Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали сообщение об инциденте.
"Очередное ДТП со смертельным исходом. Акжар-2", - говорится в подписи к публикации.
Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на пост и сообщил детали происшествия.
"3 декабря текущего года примерно в 20.00 в поселке Акжар-2 водитель автомобиля "ВАЗ-2110" совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 48-летний пешеход скончался на месте происшествия", - пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области возле села Алгабас в результате наезда автомобиля от полученных травм на месте происшествия скончался пешеход.
А в октябре полицейские просили откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего в Актобе. Тогда автомобиль Chevrolet Cobalt сбил пешехода.
Помимо этого, в центре Актау сбили мужчину. В результате наезда он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Виновник ДТП задержан.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2195900-avtomobil-nasmert-sbil-peshehoda-pod-aktobe/