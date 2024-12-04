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Без осадков, но морозно: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

Опубликовано:

Самокат под снегом на улице
Самокат на улице. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 4 декабря, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны также обещают ясную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут до -8 градусов, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195802-bez-osadkov-no-morozno-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Без осадков, но морозно: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

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