Без осадков, но морозно: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 4 декабря, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны также обещают ясную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут до -8 градусов, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,8 м/с.