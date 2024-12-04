Еще больше безбарьерных парковок появятся в Алматы

Систему безбарьерной парковки запустят еще в нескольких точках по Алматы. Водителям предлагают несколько вариантов оплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В Алматы с 5 декабря на территории парковок площадочного типа в Жетысуском районе перед ТЦ "Адем", ТЦ "Ялян", ТЦ "Алатау 1"/ТЦ "Батыр", ТЦ "Алмалы"/ТЦ "Олжа", рынком "Барыс", а также у БЦ "Нурлы Тау", севернее проспекта аль-Фараби, восточнее ул. Желтоксан в Бостандыкском районе будут запущены системы безбарьерной парковки.

Безшлагбаумная система парковки использует камеры фото- и видеофиксации для контроля въезда и выезда автомобилей. При въезде на парковку камера автоматически фиксирует государственный номер и время прибытия автомобиля. Аналогично фиксируется время выезда.

На коммунальных парковках действует предоплатная система оплаты. Водителям предлагается несколько способов:

мобильное приложение "Парковки Алматы": доступно для устройств на iOS и Android. В приложении можно выбрать предоплату или постоплату (до 23:59 текущего дня);

сайт Almaty-parking.kz: позволяет оплатить парковку онлайн без регистрации;

SMS-оплата: абоненты Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel могут отправить SMS на номер 1309 и оплатить с баланса мобильного счета;

терминалы Kassa 24 и Qiwi: для тех, кто предпочитает наличный расчет;

банковские приложения: оплата через мобильные приложения банков второго уровня.

Ранее, с 24 октября, парковки площадочного типа, без шлагбаума, заработали на территории нескольких универсальных рынков Алматы.

Недавно алматинские водители встревожились сообщениями о необходимости оплаты парковки в течение 15 минут, которые приходят, как только они подъехали к зоне парковки. Ситуцию объяснили в "Алматы Паркинг".

Летом сообщалось, как работают платные парковки, кто фиксирует нарушения и на что идут вырученные деньги.