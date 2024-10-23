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Безбарьерные парковки заработают на нескольких рынках Алматы

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Платная парковка в Алматы
Платная парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 24 октября парковки площадочного типа, без шлагбаума, заработают на территории нескольких универсальных рынков Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Паркинг".

Как сообщает пресс-служба КГП на ПХВ "Алматы Паркинг", в Алматы продолжается модернизация парковочной инфраструктуры.

С 24 октября на территории парковок площадочного типа универсальных рынков "Казына", "Арлан", "Алатау-2", "Акбулак-1 1", "Акбулак-2" и "Акбулак-3" будут запущены системы безбарьерной парковки.

Система парковки "без шлагбаума" использует современные камеры фото- и видеофиксации для контроля въезда и выезда автомобилей. При въезде на парковку камера автоматически фиксирует государственный номер и время прибытия автомобиля. Аналогично фиксируется время выезда. Это позволяет точно учитывать продолжительность парковки и исключает необходимость остановки перед шлагбаумом, что существенно сокращает время и устраняет очереди.

"Это позволит тысячам водителей ежедневно экономить время и избегать заторов на въездах и выездах. Установка информационных табличек с инструкциями и QR-кодами для быстрой оплаты сделает процесс еще более удобным", - сообщает ведомство.

На коммунальных парковках действует система предоплаты. Водителям предлагается несколько удобных способов:

  • Мобильное приложение "Парковки Алматы": доступно для устройств на iOS и Android. В приложении можно выбрать "предоплату" или "постоплату" (до 23:59 текущего дня).
  • Сайт Almaty-parking.kz: позволяет оплатить парковку онлайн без регистрации.
  • SMS-оплата: абоненты Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel могут отправить SMS на номер 1309 и оплатить с баланса мобильного счета.
  • Терминалы "Kassa 24" и "Qiwi": для тех, кто предпочитает наличный расчет.
  • Банковские приложения: оплата через мобильные приложения банков второго уровня.

Отмечается, что в мае текущего года ТЦ "Ялян" стал первым объектом, где была протестирована и успешно внедрена новая система.

"Посетители, уже воспользовавшиеся новой системой, отмечают ее эффективность. Водителям не нужно ждать, пока откроется шлагбаум, все происходит автоматически", - сообщает пресс-служба "Алматы Паркинг".

Внедрение безбарьерной системы парковок — это часть глобальной стратегии по улучшению городской инфраструктуры. Планируется, что в ближайшем будущем, для удобства жителей, такая система будет установлена на большинстве коммунальных парковок города.

Учреждение также напоминает, что по всем интересующим вопросам жители могут обратиться в call-центр по телефону +7 (727) 390-8000, ежедневно с 08:00 до 20:00.

Напомним, в сентябре алматинских водителей взволновали сообщения о необходимости оплаты парковки в течение 15 минут, которые приходят, как только они подъехали к зоне парковки. В "Алматы Паркинг" разъяснили, что такие уведомления являются напоминанием о необходимости оплаты в случае превышения бесплатного периода.

Ранее мы рассказывали, как фиксируют нарушения на платных парковках Алматы и куда уходят собранные деньги.

Кроме того, сообщалось, что владельцы электрокаров смогут не платить за парковку, и разъяснялось, что им для этого нужно сделать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178131-bezbarernye-parkovki-zarabotayut-na-neskolkih-rynkah-almaty/

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