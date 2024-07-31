Платные парковки в Алматы: как фиксируют нарушения и куда уходят собранные деньги

В прошлом году в Алматы вернули платные парковки. Как они работают, кто фиксирует нарушения и на что идут вырученные деньги, рассказали в "Алматы паркинге", передает корреспондент NUR.KZ.

Предприятие "Алматы паркинг" создали два года назад. В декабре 2022-го в мегаполисе определили участки, которые передадут новому предприятию для коммунальных платных парковок на срок до пяти лет. Около девяти месяцев заняло оформление этих участков, и в сентябре прошлого года в Алматы запустили платные парковки вдоль тротуаров, сначала в Медеуском районе, после - и в других.

Платная парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А сейчас в южной столице готовят территории для площадочных парковок. Многие из них будут располагаться возле рынков. Подрядчик уже определен.

"Там будут установлены камеры, будет система без шлагбаума. Раньше была шлагбаумная система, но мы не увидели ее эффективность. К тому же ее надо каждый раз сервисно обслуживать, закупать билеты, талоны, обслуживать терминалы оплаты.

Талант Тайнов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А по безшлагбаумной системе у нас будет фиксироваться въезд и выезд камерами видеонаблюдения и обзорными камерами на площадке, которые будут следить за безопасностью", - рассказывает заместитель директора "Алматы паркинг" Талант Тайнов.

К слову, без шлагбаумов время заезда автомобиля сокращается на 10-15 секунд, говорят в "Алматы паркинге". Объяснили там и какого эффекта планируют добиться с помощью платных парковок.

"Первое – это освободить дорогу от "блуждающих" машин, которые ищут, где припарковаться. Второе – борьба со стихийными парковками и вторым рядом. Сейчас по городу существует очень много проблемных участков.

Платная парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Например, в Ауэзовском районе рынок "Арыстан" напротив ЖК "Уш сункар". Там транспортные средства ставятся хаотично, многие - вторым рядом. Проспект Момышулы всего лишь двухполосный в одном направлении. Одну полосу закрывают транспортом вторым рядом и остается только одна полоса, образовывается пробка до проспекта Райымбека.

Мы хотим внедрить там платные коммунальные парковки и установить камеры, которые будут фиксировать нарушения. Так мы на долю разгрузим улицу Момышулы", - делится планами Талант Тайнов.

Платная парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейчас в Алматы около 12 тысяч тротуарных парковочных мест и еще шесть тысяч – площадочных. До конца года их общее количество планируют довести до 30 тысяч.

Отметим, сейчас цена за час парковки составляет 100 тенге, в районе Зеленого базара - 150 тенге. Горожане задаются вопросом: "Ждать ли подорожания?". В "Алматы паркинге" на это сообщили, что они не имеют права принимать решения по тарифу. Это может делать только акимат города.

Платная парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Поинтересовался корреспондент NUR.KZ и суммой, вырученной от платных парковок. На момент выхода публикации эту информацию мы не получили, но в "Алматы паркинге" заверили, что у них "очень много проверяющих инстанций", и добавили, что вырученные деньги идут в бюджет города.

"Собранная сумма передается в бюджет, потом она распределяется в соответствующие районы на инфраструктуру, благоустройство и так далее. Как это решат депутаты", - ответил заместитель директора.

Талант Тайнов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, площадочные парковки являются платными круглые сутки, а тротуарные – с 8:00 до 19:00. Можно оставить предоплату либо оплатить уже после.

"Но до 23:59 водитель должен оплатить за пользование парковкой. Водитель указывает, например, с восьми часов утра я припарковался до 10 часов, и оплачивает.

Платная парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Если же водитель припарковался на тротуарной парковке, к примеру, в 18:40, то он может оплатить сразу же предоплатой либо после семи вечера постоплатой. Но сделать это нужно до 23:59. Платить за весь час не нужно, в данном случае только за 20 минут", - объясняет Тайнов.

Если же владелец авто за парковку в указанное время не заплатил, то ему придет штраф. К слову, первые 15 минут парковки бесплатны, но водитель должен отсчитывать это время самостоятельно.

Отметим, что по городу курсирует 10 автомобилей, которые фиксируют нарушения на коммунальных парковках. Эти машины производят фото- и видеофиксацию, а также оборудованы аппаратно-программным комплексом. Он фиксирует автомобиль на парковке и передает информацию, которая сопоставляется с биллинговой системой.

Платная парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У каждого такого автомобиля есть заданный маршрут, который он проезжает за 15-20 минут. И когда "проверяющий" заходит на второй круг, система уже понимает, какой автомобиль находится здесь дольше бесплатных 15 минут.

За рулем одной из таких проверяющих машин Мария. Девушка с восьмилетним водительским стажем раньше подрабатывала в службе такси, а также доставляла на автомобиле посылки. Потому к работе водителем в "Алматы паркинге" привыкла сразу.

Мария. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"У меня папа здесь работает. И когда я переехала из другого города, он меня позвал. Можно сказать, у нас здесь семейная династия. Работаем почти без выходных. На линию мы выходим ровно в 8:00. В наши обязанности входит ездить и снимать парковки. И так до 19:00. Мы весь день проводим за рулем", - рассказывает Мария.

За это время приходится сталкиваться со многими водителями. Некоторые дружелюбно машут и говорят, что они оплатили парковку. Но есть и те, кто настроен менее доброжелательно.

"Мы едем только 15 км/ч, больше нам нельзя иначе камера не сможет считать автомобили. 90% водителей относятся к нам хорошо, понимают, что мы работаем и объезжают нас. Но есть и 10%, которые реагируют по-разному. Бывает ругаются, что медленно еду, сигналят много, фарят многие, мол, "езжай быстрее", потом на перекрестке встанем и они начинают: "Ты медленно едешь!".

Мария. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Бывает и агрессия в наш адрес. Вот буквально сегодня водитель припарковался вторым рядом вдоль улицы. Я проезжала мимо, но при виде меня мужчина просто стал орать. Может, он подумал, что я его снимаю, чтобы оштрафовать. Я на самом деле испугалась, он очень громко кричал, причем не какие-то слова, а просто: "Аааа", - рассказывает Мария.

Платная парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Есть и те, кто просит не снимать, выключить камеру или не присылать штраф. Но на самом деле, водители машин, фиксирующих нарушения, даже не знают, заплатил владелец авто за парковку или нет. Повлиять на установленную в автомобиле систему никак нельзя, говорит Мария.

Отметим, что фиксируют нарушения электрокары китайского производства. Они находятся на балансе у компании, с которой "Алматы паркинг" заключил договор на год.

Платная парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, об электромобилях. 18 июля Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на популяризацию экологически чистого транспорта и развитие инфраструктуры для электромобилей в Казахстане. Одним из введенных изменений является то, что владельцам электромобилей больше не нужно будет платить за парковочные места.

Платная парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Оно вступает в силу через 60 календарных дней после опубликования в СМИ. Как только оно вступит в силу, соответствующее постановление будет приниматься местным исполнительным органом на предоставление бесплатного паркования для транспортных средств с электродвигателем. Процедура включения сейчас обсуждается и отрабатывается", - сообщили в "Алматы паркинге".

Помимо этого, до конца года в Алматы на коммунальных парковках появится около 300 мест с зарядными стациями для электрокаров. Они будут располагаться вдоль тротуаров. Прокладка кабеля и установка станции будет за счет инвестора.

Платная парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также интересует алматинцев и возможность приобрести абонементы для платных парковок. Сейчас этот вопрос прорабатывают в акимате города. Абонементы планируют внедрить уже в этом году, отметили в "Алматы паркинге".

Напомним, ранее в акимате рассказали, как работают платные парковки в Алматы и кто может бесплатно пользоваться парковочными местами.

Отметим, недавно зону коммунальных платных парковок стали обозначать синей дорожной разметкой.