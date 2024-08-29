Реконструкция Сайрана в Алматы: стало известно, когда завершатся работы

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время встречи с населением Алмалинского района о том, когда завершится реконструкция озера Сайран, а также о благоустройстве улицы Панфилова, передает NUR.KZ.

"Продолжаются работы по благоустройству озера Сайран. Основные работы завершены в декабре 2024 года. Посадка зеленых насаждений запланирована на весенний период 2025 года", - сообщил аким.

Он добавил, что продолжается благоустройство сквера имени Алии и Маншук. Проект предусматривает обустройство пешеходной дорожки, зоны отдыха, установку освещения и посадку деревьев. Также будут реконструированы три фонтана. Завершение строительно-монтажных работ планируется ко Дню Республики.

"В сентябре 2024 года будет начата реализация проекта по благоустройству улицы Панфилова от Кабанбай батыра до Жибек Жолы. В рамках проекта планируем обновить проезжую часть, увеличить зеленую зону с подсадкой многолетних кустарников, а также обновить существующие МАФы. Завершение работ - до конца 2024 года", - говорит Досаев.

Ранее сообщалось, как изменится алматинский Сайран после масштабной реконструкции.