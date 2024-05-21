Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как изменится алматинский Сайран после масштабной реконструкции, показали в акимате (фото)

Опубликовано:

Озеро Сайран в Алматы
Озеро Сайран в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате Алматы рассказали, как изменится территория озера Сайран после масштабной реконструкции. Все работы планируется завершить в 2025 году, передает NUR.KZ.

Как рассказала ландшафтный архитектор, в настоящее время на одном из участков на территории Сайрана завершен демонтаж имеющихся конструкций и МАФов. Согласно проекту, предусмотрен ремонт арок западной и восточной входных групп, где будут проложены каменные пешеходные дорожки с ограждением. Северная и южная набережные будут обустроены подпорными стенками и двумя понтонными пешеходными переходами протяженностью 250 и 150 метров.

Кроме того, на пляжные зоны будет завезен новый песок. Для удобства посетителей на прилегающей территории появятся скамейки, урны, перголы с барными столами и стульями, фудкорт. Для активного досуга установят скейтпарк с роллердромом, тренажеры, место для паркура, велопарк, теннисные корты и детский городок.

Активности парка Сайран
Активности парка. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Особое внимание будет уделено озеленению территории: планируется высадить около 4 тыс. деревьев, 7 тыс. кв. метров живой изгороди и цветочных клумб, 300 тыс. кв. метров разнотравья. Кроме того, впервые на Сайране появятся водные растения - лотосы.

Наряду с этим предусмотрена установка 5 общественных туалетов и огороженной площадки для выгула собак. Безопасность отдыхающих будет обеспечена за счет строительства 2 пунктов полиции, 2 спасательных постов. По периметру зоны отдыха появятся камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

Сооружения в парке Сайран
Сооружения в парке. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Мы соединяем два берега в единую прогулочную набережную длиной в 2,5 километра непосредственно около воды. Есть два пантонных перехода 250 и 150 метров. Набережная станет шириной 11 метров. Со стороны улицы Толе би мы сделаем большой зеленый массив, который защитит парк от шума, от гари, и придаст ему завершенность. В целом у нас есть все виды активностей. Мы подводим сети для теннисной площадки и для зимнего ледового катка", - отметила архитектор Нелли Лаптева.

Аким Ерболат Досаев поручил продумать паркинг для посетителей и предусмотреть уход за зелеными насаждениями.

Общий вид на Сайран после реконструкции
Общий вид на Сайран после реконструкции. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ерболат Досаев и план реконструкции
Досаев. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Завершение работ на Сайране и сдача набережной в эксплуатацию планируется в мае 2025 года после весенних посадок растений. Ожидается, что обновленная набережная станет центром притяжения для жителей Алмалинского и Ауэзовского районов и единовременно сможет вмещать более 3 тыс. посетителей.

Напомним, в 2022 году впервые за последние 50 лет в Алматы проведена механическая очистка дна водохранилища Сайран от мусора и иловых отложений, после чего начались работы по благоустройству. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 46,79 га.

Ранее в Сети появилось видео, как три экскаватора глубоко застряли в грязи на озере Сайран в Алматы - это произошло во время очистки дна.

Также, как рассказал руководитель Управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев, на механической очистке дна водохранилища Сайран и берегов от мусора, ила и камыша были задействованы 4 экскаватора, 30 самосвалов и 10 рабочих.

В конце января в акимате сообщили, что начались земляные работы по укреплению берега, которые закончатся они в конце 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104401-kak-izmenitsya-almatinskiy-sayran-posle-masshtabnoy-rekonstrukcii-pokazali-v-akimate/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.