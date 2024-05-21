Как изменится алматинский Сайран после масштабной реконструкции, показали в акимате (фото)

В акимате Алматы рассказали, как изменится территория озера Сайран после масштабной реконструкции. Все работы планируется завершить в 2025 году, передает NUR.KZ.

Как рассказала ландшафтный архитектор, в настоящее время на одном из участков на территории Сайрана завершен демонтаж имеющихся конструкций и МАФов. Согласно проекту, предусмотрен ремонт арок западной и восточной входных групп, где будут проложены каменные пешеходные дорожки с ограждением. Северная и южная набережные будут обустроены подпорными стенками и двумя понтонными пешеходными переходами протяженностью 250 и 150 метров.

Кроме того, на пляжные зоны будет завезен новый песок. Для удобства посетителей на прилегающей территории появятся скамейки, урны, перголы с барными столами и стульями, фудкорт. Для активного досуга установят скейтпарк с роллердромом, тренажеры, место для паркура, велопарк, теннисные корты и детский городок.

Активности парка. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Особое внимание будет уделено озеленению территории: планируется высадить около 4 тыс. деревьев, 7 тыс. кв. метров живой изгороди и цветочных клумб, 300 тыс. кв. метров разнотравья. Кроме того, впервые на Сайране появятся водные растения - лотосы.

Наряду с этим предусмотрена установка 5 общественных туалетов и огороженной площадки для выгула собак. Безопасность отдыхающих будет обеспечена за счет строительства 2 пунктов полиции, 2 спасательных постов. По периметру зоны отдыха появятся камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

Сооружения в парке. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Мы соединяем два берега в единую прогулочную набережную длиной в 2,5 километра непосредственно около воды. Есть два пантонных перехода 250 и 150 метров. Набережная станет шириной 11 метров. Со стороны улицы Толе би мы сделаем большой зеленый массив, который защитит парк от шума, от гари, и придаст ему завершенность. В целом у нас есть все виды активностей. Мы подводим сети для теннисной площадки и для зимнего ледового катка", - отметила архитектор Нелли Лаптева.

Аким Ерболат Досаев поручил продумать паркинг для посетителей и предусмотреть уход за зелеными насаждениями.

Общий вид на Сайран после реконструкции. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Досаев. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Завершение работ на Сайране и сдача набережной в эксплуатацию планируется в мае 2025 года после весенних посадок растений. Ожидается, что обновленная набережная станет центром притяжения для жителей Алмалинского и Ауэзовского районов и единовременно сможет вмещать более 3 тыс. посетителей.

Напомним, в 2022 году впервые за последние 50 лет в Алматы проведена механическая очистка дна водохранилища Сайран от мусора и иловых отложений, после чего начались работы по благоустройству. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 46,79 га.

Ранее в Сети появилось видео, как три экскаватора глубоко застряли в грязи на озере Сайран в Алматы - это произошло во время очистки дна.

Также, как рассказал руководитель Управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев, на механической очистке дна водохранилища Сайран и берегов от мусора, ила и камыша были задействованы 4 экскаватора, 30 самосвалов и 10 рабочих.

В конце января в акимате сообщили, что начались земляные работы по укреплению берега, которые закончатся они в конце 2024 года.