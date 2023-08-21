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Дизельные автобусы запретят закупать в Алматы

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Автобус подъехал на остановку
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Дизельные автобусы запретят закупать в Алматы, чтобы улучшить уровень экологизации общественного транспорта. Об этом сообщили в акимате города, передает NUR.KZ.

Во время отчета перед президентом страны аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе ведется активная работа по полному переходу мегаполиса на экологичные виды общественного транспорта.

"В 2023 году будет поставлено 1430 единиц экологичного транспорта, в том числе, за счет местного бюджета 600 автобусов и 100 троллейбусов. Частными перевозчиками будет закуплено 730 автобусов, в том числе, 30 электробусов. Со следующего года будет введен запрет на покупку дизельных автобусов", - сообщил аким.

По его словам, эти меры позволят довести уровень экологизации общественного транспорта до 60% уже в текущем году и до 100% - к 2025 году.

Напомним, что стоимость проезда на общественном транспорте Алматы было решено поднять в том числе из-за того, что тариф не менялся уже 11 лет, а за это время на 300% подорожало топливо и выросли прочие расходы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033290-dizelnye-avtobusy-zapretyat-zakupat-v-almaty/

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