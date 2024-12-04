Алматинцы рассказали, как изменились их дворы после благоустройства (фото)

В Алматы обновляют городскую инфраструктуру в рамках проекта "Бюджет народного участия". Горожане прокомментировали благоустройство дворов, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в городе продолжаются работы по обновлению городской инфраструктуры в рамках проекта "Бюджет народного участия". Благодаря этим изменениям дворы и скверы становятся более современными и комфортными.

Так, сообщается, что в Ауэзовском районе по проекту "Бюджет народного участия" в этом году будет реализовано 57 проектов, включая благоустройство 41 двора. Работы по благоустройству включают ремонт дорог, озеленение и создание новых зон отдыха. Проекты направлены на повышение качества жизни в Алматы.

"Я многодетная мама. В выходные вышли погулять с детьми по району. Рядом с нашим домом благоустроили сквер, где теперь приятно проводить время с семьей. Появились игровые зоны, спортивные площадки, все предусмотрено для удобства жителей. Приятно прогуливаться с детьми", - поделилась жительница микрорайона Аксай Алия Есболганова.

Обновление городской инфраструктуры. Фото: акимат Алматы

Обновление городской инфраструктуры. Фото: акимат Алматы

В Жетысуском районе по проекту "Бюджет народного участия" в этом году реализуются 34 проекта, включая текущий ремонт 24 дворовых территорий, 2 пешеходных зон, парка, 3 скверов и установку 3 систем автополива. Для их реализации по поручению акима Алматы Ерболата Досаева в этом году финансирование увеличено до 2 млрд тенге.

"Наш двор преобразился - теперь чисто и уютно, а на клумбах высадили цветы. Спасибо за внимание к нашим просьбам. Улицы стали выглядеть гораздо опрятнее. Отличная работа!" - говорит жительница Жетысуского района Виктория Туганбаева.

Обновление городской инфраструктуры. Фото: акимат Алматы

Обновление городской инфраструктуры. Фото: акимат Алматы

В акиматах районов прислушиваются к пожеланиям жителей, отмечает ведомство. Так, например, ранее жители микрорайона Кемел в Жетысуском районе жаловались на несвоевременный вывоз мусора. Сейчас ситуация с чистотой заметно улучшилась, о чем говорят и сами жители.

"Улицы стали значительно опрятнее. Установлены новые урны, а вывоз мусора теперь проводится регулярно. Давайте соблюдать чистоту всем городом!" - призвал горожан житель микрорайона Кемел Адиль Турсун.

В целом по проекту "Бюджет народного участия" в Алматы в прошлом году реализовано 236 проектов. До конца текущего года планируется завершить реализацию более 300 проектов в рамках программы. Значительное количество инициатив реализуется в районах города, таких как Алмалинский, Ауэзовский и Алатауский, где число одобренных проектов составляет 50, 45 и 42 соответственно. К реализации в 2025 году допущено 308 проектов.

Акимат подчеркивает, что по поручению акима Алматы Ерболата Досаева финансирование программы "Бюджет народного участия" в 2024 году увеличено до 18,8 млрд тенге (в 2023 году - 12,9 млрд).

Напомним, также мы писали о том, как выглядит улица Панфилова в Алматы после ремонта. Там заменено две тысячи квадратных метров брусчатки, установлено 130 скамеек, 2 детские площадки, заменено 2,6 км кабелей освещения и отремонтировано 2 сухих фонтана. Особое внимание было уделено озеленению и созданию живых уголков. Так, зеленая зона расширена на 20%.

Также в ноябре во время рабочего объезда и встречи с населением Жетысуского района аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел зеленую зону, благоустроенную в рамках программы "Бюджет народного участия".

В Алатауском районе Алматы также построили новую пешеходную зону. Для реализации проекта заросшую бурьяном и колючками территорию расчистили, выровняли, проложили асфальтовое покрытие и брусчатку, произвели озеленение с устройством системы автополива. Также для удобства жителей установлено 150 фонарей, скамейки и урны.