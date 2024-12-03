Мороз до 16 градусов обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник
Опубликовано:
Во вторник, 3 декабря, во всех трех мегаполисах - в Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до 1 градуса. Скорость ветра составит 2,0 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут до -8 градусов, ночью температура снизится до -16 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 2,1 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195303-moroz-do-16-gradusov-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-vo-vtornik/