Мороз до 16 градусов обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Во вторник, 3 декабря, во всех трех мегаполисах - в Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до 1 градуса. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут до -8 градусов, ночью температура снизится до -16 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 2,1 м/с.