Гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
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Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
3 декабря на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы днем тоже прогнозируют туман.
Предстоящей ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области тоже ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.
Завтра на западе, юге, востоке Акмолинской области пообещали туман.
Во вторник на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области - туман, гололед.
3 декабря на юге, востоке Костанайской области также ожидается туман.
А ночью и утром на севере Мангистауской области - туман.
3 декабря ночью и утром на востоке Атырауской области тоже обещают туман.
Предстоящей ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.
Также ночью и утром на севере, в центре области Ұлытау - туман.
Завтра на западе, востоке, юге области Абай ожидаются туман, гололед.
3 декабря на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области тоже ожидается туман.
А на севере, в центре Кызылординской области возможен туман.
Туман также пообещали и в Астане.
Еще ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области тоже ожидается туман.
3 декабря на севере, востоке, в горных районах области Жетісу ожидаются туман, гололед.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195255-gololed-i-tuman-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/