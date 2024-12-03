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Иностранка обратилась в суд в Актюбинской области из-за наследства дедушки

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Судья қағазға қол қоюда
Судья. Иллюстративное фото: Рexels.com

В Актюбинской области суд восстановил срок для принятия наследства, пропущенный гражданкой другой страны по уважительной причине, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Мартукском районном суде Актюбинской области рассмотрено гражданское дело, в котором истец просила восстановить срок для принятия наследства. Истец является наследником по праву представления.

В сентябре текущего года она обратилась к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство, но нотариус отказал, объяснив это тем, что истец пропустила шестимесячный срок для принятия наследства.

Причина пропуска срока заключалась в том, что истец является гражданкой другой страны и не смогла вовремя оформить наследство из-за удаленности места проживания. В связи с этим она обратилась в суд с просьбой восстановить срок.

В соответствии со статьей 1072-3 ГК по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник пропустил этот срок по уважительным причинам и при условиях, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Суд признал причины пропуска срока уважительными и удовлетворил иск. В результате восстановлен срок для принятия наследства, открывшегося после смерти дедушки истца в январе 2024 года. Теперь она может претендовать на имущество дедушки, где бы оно ни находилось.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Атырау вдову восстановили в очереди на получение земельного участка, из которой ее незаконно исключили год назад.

Помимо этого, в Алматинской области через медиацию урегулировали спор о наследственном имуществе между тремя братьями, чьи родители умерли в этом году.

Также сообщалось, что жительница Жамбылской области не знала о накоплениях отца - гражданина Узбекистана, так как не общалась с ним. В результате через суд срок принятия наследства был восстановлен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195504-inostranka-obratilas-v-sud-v-aktyubinskoy-oblasti-iz-za-nasledstva-dedushki/

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