"Обиделась и перестала общаться": казахстанка не знала о наследстве отца-иностранца

Жительница Жамбылской области не знала о накоплениях отца - гражданина Узбекистана, так как не общалась с ним. Срок принятия наследства восстановили, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 21-летняя жительница области обратилась в суд с иском о восстановлении срока принятия наследства.

"Родители истца давно были в разводе. Дочь обиделась и перестала общаться с отцом, который проживал в Республике Узбекистан", - объяснили в суде.

В марте 2024 года сестра отца сообщила девушке о его смерти. От нее она и узнала об имеющемся наследстве - пенсионных накоплениях на территории Казахстана.

При обращении к частному нотариусу для оформления наследства было установлено, что ею пропущен срок для принятия наследства.

"В суде ответчик просила иск удовлетворить, сообщив, что отказывается от своей доли в наследственной массе в пользу своей сестры-истца", - отметили в суде.

Суд признал причины пропуска срока для принятия наследства уважительными, поскольку девушка не знала о наличии у умершего пенсионных накоплений и обратилась в суд с указанным иском в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Решением суда иск удовлетворен и восстановлен срок для принятия наследства. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Кызылординской области восстановили пропущенный срок для принятия женщиной наследства от ее умершего супруга. После смерти казахстанка получила в собственность жилой дом с земельным участком.

А в Акмолинской области женщина хотела оставить родного брата без наследства матери и даже приняла меры по отчуждению имущества. Суд встал на сторону мужчины, а свидетельство о праве на наследство, уже выданное его сестре, признали недействительным.