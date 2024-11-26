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Три брата делили наследство умерших матери и отца в Алматинской области

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Ключи от квартиры
Дверь в квартиру. Иллюстративное фото: Aslan Alphan / Getty Images

В Алматинской области через медиацию урегулировали спор о наследственном имуществе между тремя братьями, чьи родители умерли в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску об определении долей в общем совместном имуществе рассмотрели в районном суде № 2 Енбекшиказахского района Алматинской области.

Согласно материалам дела, в марте 2024 года умер отец истца, а в мае того же года - мать. После обращения истца для оформления наследственных прав выяснилось, что дом с земельным участком, принадлежавший супругам, отец завещал одному из сыновей.

"Это вызвало разногласия между наследниками, так как указанный дом являлся совместной собственностью супругов и подлежал разделу с учетом доли матери", - пояснили в суде.

Во время примирительных процедур, проведенных судьей, три сына умерших родителей, включая истца, договорились решить спор мирным путем.

"Стороны достигли соглашения: каждому из собственников (отцу, матери и трем сыновьям) признается равная доля - по 1/5 в общем совместном имуществе", - уточнили в суде.

После утверждения этого соглашения судом оно станет основанием для обращения к нотариусу и получения свидетельства о праве на наследство по закону и завещанию.

Определением суда медиативное соглашение утверждено. Производство по делу прекратили.

Ранее в Кызылординской области женщина через суд добилась наследства после смерти мужа в виде жилого дома с земельным участком. Ей восстановили пропущенный срок для принятия наследства.

А жительница Жамбылской области не знала о накоплениях отца - гражданина другой страны. Родители женщины давно были в разводе, и она не общалась с отцом. Срок принятия наследства восстановил суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192370-tri-brata-delili-nasledstvo-umershih-materi-i-otca-v-almatinskoy-oblasti/

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