Можно ли собирать деньги на новогодние утренники в школах, ответили в Минпросвещения

На брифинге правительства сегодня глава Минпросвещения ответил, можно ли проводить сборы денег в школах для празднования Нового года и на подарки учителям, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как и ранее мы говорили, и еще раз хочу подвердить, что никаких денежных сборов в школах не должно быть. Это запрещено приказом министерства. Никаких сборов в школах не должно быть, даже если это выпускные балы и другие мероприятия, такие как новогодняя елка.

Можно и без сборов любые мероприятия (провести - прим. ред.), тем более, что они все запланированы в рамках принятой программы "Біртұтас тәрбие", и любые мероприятия должны быть направлены на воспитание молодого поколения, а не на просто веселье.

Касательно педагогов и подарков и можно ли дарить цветы на день учителя - да, можно дарить цветы в рамках дозволенной (суммы - прим. ред.). Учителя, как я знаю, не ждут подарков ни от кого. Мы, педагоги, учим и воспитываем детей, не ожидая каких-то материальных поощрений", - заявил министр Гани Бейсембаев.

Ранее руководителям школьных организаций Казахстана напомнили о запрете на сбор денежных средств. В Минпросвещения сообщили, куда жаловаться в таких случаях

Также мы подробно объясняли, в каких случаях денежные переводы могут подвергнуть проверке ко Дню учителя в Казахстане.

Недавно в Министерстве просвещения озвучили позицию ведомства касательно того, можно ли дарить цветы педагогам.