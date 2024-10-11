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"Скидываемся на шторы": куда родителям жаловаться на поборы в школах

Опубликовано:

Кабинет в школе
Школа. Иллюстративное фото: Valeriy Lushchikov / Getty Images

Руководителям школьных организаций Казахстана напомнили о запрете на сбор денежных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В Telegram-канале Минпросвещения рассказали о совещании, в котором приняли участие более 2 тыс. руководителей организаций образования. На нем подняли тему предотвращения незаконного сбора денежных средств и нарушений, связанных с профессиональной деятельностью педагогов.

В сообщении указано, что педагогов запрещено привлекать к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, а также возлагать на них обязанность по приобретению товаров и услуг.

"Каждый участник образовательного процесса должен демонстрировать пример честности и справедливости, способствуя предотвращению коррупции. Обращаем внимание на важность неукоснительного соблюдения этих принципов и настоятельно призываем педагогов, руководителей организаций образования информировать о любых случаях коррупционных нарушений", - заявил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов.

При выявлении фактов незаконного сбора денег рекомендуют сообщать в территориальные департаменты или в Комитет по обеспечению качества Министерства просвещения РК по номеру: +7 (7172) 74-23-92.

Ранее родители учащихся школы-лицея в Актау устроили разборки из-за подарка, якобы сделанного учителю. Ситуацию прокомментировали директор учебного заведения и в городском отделе образования.

Также до старта учебного года в Минпросвете рассказали, можно ли школьникам дарить цветы учителям на 1 сентября.

Напомним, перед началом учебного года в Антикоре напомнили о наказании за поборы в школе и дорогие подарки учителям.

"В Казахстане бесплатное среднее образование. Поборы категорически запрещены во всех школах", - указали в ведомстве.

Также сообщалось, что учителям запрещено дарить подарки стоимостью более 10 МРП (34 500 тенге), в противном случае это может обернуться педагогу штрафом в 2000 МРП (6 900 000 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173230-kuda-roditelyam-zhalovatsya-na-pobory-v-shkolah-rasskazali-v-minprosvete/

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