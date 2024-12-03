Сколько украинских солдат погибло на войне, рассказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News рассказал, сколько военных его страны погибло с начала войны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, погибших украинских военных намного меньше, чем пишут в зарубежных СМИ.

"Некоторые недавно в американской прессе предоставили информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет, меньше. Намного меньше", - сказал президент Украины.

Наряду с этим нет точных данных, сколько людей, в том числе гражданских, погибли на оккупированных территориях, говорит он.

"Поэтому я говорю только о фиксации военных, которые на нашей территории, которые контролируются нами", - добавил Зеленский.

В феврале этого года президент Украины сообщил, что за два года войны потери Украины убитыми составили 31 тысячу человек, российская же армия потеряла в шесть раз больше, по его словам.

Вчера в Киев впервые с начала военного конфликта прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Вместе с Зеленским он посетил ряд объектов, в том числе больницу с солдатами.

Кроме того, на встрече с Зеленским Шольц объявил о поставках оружия Украине на 650 млн евро. Вооружение обещают поставить уже в этом месяце.

Позже он опубликовал послание для Путина из Киева.