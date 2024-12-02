Снег, гололед, туманы: какой будет погода в Казахстане в первые дни декабря

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в первые дни зимы - в период с 3 по 5 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщают специалисты, погоду на большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронтальные разделы, из-за чего она будет неустойчивой и переменчивой.

В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах - осадки в виде дождя и снега и гололед.

Лишь на западе и юго-западе республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков.

По всему Казахстану также прогнозируют туманы. А в температурном фоне значительных изменений не ожидается.

Напомним, ранее мы также рассказывали, какую погоду на этой неделе стоит ждать жителям Алматы, Астаны и Шымкента.

А до этого мы рассказывали, какой будет зима в Казахстане в этом году - на большей части страны температура будет выше нормы.