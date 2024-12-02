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Памятник Заманбеку Нуркадилову открыли в Алматинской области

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Бюст в честь Заманбека Нұрқадилова
Бюст в честь Заманбека Нұрқадилова. Фото: instagram.com/almobl_akimat

В Кегене в Алматинской области состоялась торжественная церемония открытия бюста в честь государственного и общественного деятеля Заманбека Нуркадилова, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте акимата Алматинской области, 2 декабря 2024 года в центре Кегенского района Алматинской области состоялась торжественная церемония открытия бюста в честь государственного и общественного деятеля Заманбека Нуркадилова.

"Это мероприятие было организовано в рамках инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который предложил установить памятник в родном селе Нуркадилова и памятную табличку на его доме в Алматы. Кроме того, местной детской школе искусств было присвоено имя Заманбека Нуркадилова", - сообщается в публикации.

Церемония открытия бюста прошла на площади, прилегающей к местной школе искусств имени Заманбека Нуркадилова. В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, писатели, известные личности, а также члены семьи Нуркадилова. Открытие бюста было выполнено сыном Заманбека Нуркадилова, Кайратом Нуркадиловым.

В своем выступлении заместитель акима области Нуржан Кудайбергенов отметил вклад Заманбека Нуркадилова в развитие страны, подчеркнув, что этот памятник является символом уважения народа к деятелю.

"Его труд останется в истории народа навсегда. Этот памятник – явное проявление уважения нашего народа к этому выдающемуся человеку. Как патриот своей страны, он внес значительный вклад в укрепление суверенитета и независимости нашей Родины. Мы обязаны помнить и передавать наследие таких людей будущим поколениям. Также выражаем благодарность авторам этого памятника, молодым скульпторам Айдосу Буркитбаеву и Тимуру Нурмухаметову", - сказал Нуржан Кудайбергенов.

После торжественной церемонии участникам был роздан тираж книги о жизни и деятельности Заманбека Нуркадилова "Не только о себе" в 300 экземпляров.

Напомним, в начале года сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости увековечить память Нуркадилова.

"Считаю необходимым установить памятник Заманбеку Нуркадилову на его родине - в Кегенском районе Алматинской области - и мемориальную доску на жилом доме в Алматы, где он проживал", - говорилось в письме Токаева.

В мае мемориальную доску в память о Заманбеке Нуркадилове установили на стене дома в Алматы по улице Курмангазы, где когда-то жил политик и общественный деятель. На вчерашней церемонии присутствовали его родственники, друзья, коллеги и представители акимата.

В Алматы он переехал в 1985 году, после того, как Динмухамед Кунаев назначил его председателем горисполкома. В дальнейшем Заманбек Калабаевич прошел путь от главы Алматинского горисполкома до акима Алматинской области и депутата мажилиса РК.

Гибель Нуркадилова

Как пишет Sputnik Казахстан, Заманбека Нуркадилова не стало 12 ноября 2005 года. Его нашли в своем доме в Алматы с тремя пулями в теле: два выстрела были произведены в грудь и один - в голову. По официальной версии, он покончил с собой.

Супругой Нуркадилова была известная казахстанская певица Макпал Жунусова.

В марте 2022 года в соцсетях распространилась информация о том, что уголовное дело по факту смерти Заманбека Нуркадилова будет возобновлено. Генпрокуратура Казахстана опровергла эти сведения. Также в ГП сообщали, что обращение от сына Нуркадилова рассматривается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195007-pamyatnik-zamanbeku-nurkadilovu-otkryli-v-almatinskoy-oblasti/

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