Генпрокуратура опровергла возобновление расследования по делу Заманбека Нуркадилова
В соцсетях распространилась информация о том, что уголовное дело по факту смерти Заманбека Нуркадилова будет возобновлено. Генпрокуратура Казахстана опровергла эти сведения в своем официальном Telegram-канале.
"В социальных сетях распространяется информация о возобновлении Генпрокуратурой расследования уголовного дела по факту гибели Заманбека Нуркадилова.
Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности", — заявили представители ведомства.
Также в Генпрокуратуре отметили, что обращение от сына Заманбека Нуркадилова — Кайрата — рассматривается.
При жизни Заманбек Нуркадилов был известным казахстанским политическим и общественным деятелем.
12 ноября 2005 года он был найден мертвым у себя дома в Алматы с тремя огнестрельными ранениями. Сообщалось, что два выстрела были сделаны в грудь, а один — в голову.
По официальной версии, произошедшее было самоубийством.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962164-genprokuratura-oprovergla-vozobnovlenie-rassledovaniya-po-delu-zamanbeka-nurkadilova/