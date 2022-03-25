Генпрокуратура опровергла возобновление расследования по делу Заманбека Нуркадилова

Заманбек Нуркадилов. Кадр из видео: YouTube-канал Арманжана Байтасова

В соцсетях распространилась информация о том, что уголовное дело по факту смерти Заманбека Нуркадилова будет возобновлено. Генпрокуратура Казахстана опровергла эти сведения в своем официальном Telegram-канале.

"В социальных сетях распространяется информация о возобновлении Генпрокуратурой расследования уголовного дела по факту гибели Заманбека Нуркадилова.

Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности", — заявили представители ведомства.

Также в Генпрокуратуре отметили, что обращение от сына Заманбека Нуркадилова — Кайрата — рассматривается.

При жизни Заманбек Нуркадилов был известным казахстанским политическим и общественным деятелем.

12 ноября 2005 года он был найден мертвым у себя дома в Алматы с тремя огнестрельными ранениями. Сообщалось, что два выстрела были сделаны в грудь, а один — в голову.

По официальной версии, произошедшее было самоубийством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962164-genprokuratura-oprovergla-vozobnovlenie-rassledovaniya-po-delu-zamanbeka-nurkadilova/