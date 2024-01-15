Заманбеку Нуркадилову установят памятник в Алматинской области
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Казахстанскому политику Заманбеку Нуркадилову установят памятник в Алматинской области. Об этом сообщил Берик Уали, передает телеканал "Хабар".
В минувшие выходные в Алматы прошел поминальный обед в честь 80-летия политика Заманбека Нуркадилова. Почтить память политического и общественного деятеля пришли депутаты, политики, ученые и писатели.
Письма родным Нуркадилова отправили президент Касым-Жомарт Токаев и председатель мажилиса Ерлан Кошанов.
Как сообщает телеканал, письмо президента зачитал его пресс-секретарь Берик Уали.
"Считаю необходимым установить памятник Заманбеку Нуркадилову на его родине - в Кегенском районе Алматинской области - и мемориальную доску на жилом доме в Алматы, где он проживал", - говорится в письме Токаева, опубликованном телеканалом.
Напомним, в марте 2022 года в Генпрокуратуре опровергли сообщения о возобновлении уголовного дела по факту смерти Нуркадилова.
При жизни Заманбек Нуркадилов был известным казахстанским политическим и общественным деятелем.
12 ноября 2005 года он был найден мертвым у себя дома в Алматы с тремя огнестрельными ранениями. Сообщалось, что два выстрела были сделаны в грудь, а один — в голову.
По официальной версии, произошедшее было самоубийством.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055452-zamanbeku-nurkadilovu-ustanovyat-pamyatnik-na-ego-maloy-rodine/