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Заманбеку Нуркадилову установят памятник в Алматинской области

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Заманбек Нуркадилов
Заманбек Нуркадилов. Кадр из видео: YouTube-канал Арманжана Байтасова

Казахстанскому политику Заманбеку Нуркадилову установят памятник в Алматинской области. Об этом сообщил Берик Уали, передает телеканал "Хабар".

В минувшие выходные в Алматы прошел поминальный обед в честь 80-летия политика Заманбека Нуркадилова. Почтить память политического и общественного деятеля пришли депутаты, политики, ученые и писатели.

Письма родным Нуркадилова отправили президент Касым-Жомарт Токаев и председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

Как сообщает телеканал, письмо президента зачитал его пресс-секретарь Берик Уали.

"Считаю необходимым установить памятник Заманбеку Нуркадилову на его родине - в Кегенском районе Алматинской области - и мемориальную доску на жилом доме в Алматы, где он проживал", - говорится в письме Токаева, опубликованном телеканалом.

Напомним, в марте 2022 года в Генпрокуратуре опровергли сообщения о возобновлении уголовного дела по факту смерти Нуркадилова.

При жизни Заманбек Нуркадилов был известным казахстанским политическим и общественным деятелем.

12 ноября 2005 года он был найден мертвым у себя дома в Алматы с тремя огнестрельными ранениями. Сообщалось, что два выстрела были сделаны в грудь, а один — в голову.

По официальной версии, произошедшее было самоубийством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055452-zamanbeku-nurkadilovu-ustanovyat-pamyatnik-na-ego-maloy-rodine/

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