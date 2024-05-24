Мемориальную доску в честь Заманбека Нуркадилова открыли в Алматы (видео)

Мемориальную доску в память о политическом деятеле Заманбеке Нуркадилове установили на фасаде здания дома в Алматы, в котором он проживал, передает телеканал 24.KZ.

Мемориальную доску в память о Заманбеке Нуркадилове установили на стене дома в Алматы по улице Курмангазы, где когда-то жил политик и общественный деятель. На вчерашней церемонии присутствовали его родственники, друзья, коллеги и представители акимата.

Напомним, в январе прошлого года сообщалось, что увековечить память Нуркадилова предлагал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Считаю необходимым установить памятник Заманбеку Нуркадилову на его родине - в Кегенском районе Алматинской области - и мемориальную доску на жилом доме в Алматы, где он проживал", - говорилось в письме Токаева.

Мемориальная доска сделана из гранита и установлена на фасаде здания дома, в котором Нуркадилов жил с 1985 года. Переехал он сюда после того, как Динмухамед Кунаев назначил его председателем горисполкома.

"Это все было по поручению нашего президента, господина Токаева, который оценил его труд, его заслуги перед отечеством. Мы очень рады, спасибо большое всем, кто участвовал. Отец очень любил этот район. Поэтому мы в память, мать до сих пор живет в этом доме. Она хранит его вещи. И вот, как говорится, мы отца привели домой. В виде постамента, мемориальной доски", - говорит сын Нуркадилова Кайрат Нуркадилов.

По информации телеканала, памятник в честь политика установят на его родине - в селе Кеген Алматинской области - в конце этого года.

Заманбек Калабаевич прошел путь от главы Алматинского горисполкома до акима Алматинской области и депутата мажилиса РК.

Гибель Нуркадилова

Как пишет Sputnik Казахстан, Заманбека Нуркадилова не стало 12 ноября 2005 года. Его нашли в своем доме в Алматы с тремя пулями в теле - два выстрела в грудь и один - в голову. По официальной версии, он покончил с собой.

Супругой Нуркадилова была известная казахстанская певица Макпал Жунусова.

В марте 2022 года в соцсетях распространилась информация о том, что уголовное дело по факту смерти Заманбека Нуркадилова будет возобновлено. Генпрокуратура Казахстана опровергла эти сведения.

Также в ГП сообщали, что обращение от сына Нуркадилова рассматривается.