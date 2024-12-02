"Получил немало жалоб от жителей": аким Павлодарской области посетил Аксу

Аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал с рабочей поездкой в Аксу, где осмотрел ряд объектов и провел совещание с коммунальными службами города, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram, один из проблемных объектов, потребовавших его вмешательства, - незавершенное строительство многоэтажного жилого дома для очередников на Донентаева, 44. Возводить его начали еще 2022 году. Сейчас в связи с удорожанием проект требует дополнительных средств.

Асаин Байханов поручил акиму Аксу до 10 декабря представить пути решения затянувшегося вопроса, рассмотрев обоснованность корректировки и возможность завершения строительства текущим подрядчиком.

"Недобросовестные подрядчики подвели нас и при строительстве ФОКов в селах Уштерек, Алгабас, Енбек и Пограничник. По ним уже готовят обращение в суд. Для завершения объектов проведут всесторонний аудит и выберут новых подрядчиков", - отметил глава региона.

После аким Павлодарской области проверил возведение Ледовой арены, где завершены 95% работ. Он также ознакомился с реконструкцией освещения улиц и сети электроснабжения цеха водоочистных сооружений города Аксу. По ним нареканий нет.

"Однако за последние дни я получил немало жалоб от жителей Аксу на недогрев и отсутствие ГВС, поэтому провел совещание с участием всех коммунальных служб города. Вместе мы проработали ряд мер для улучшения параметров теплоснабжения", - уточнил Асаин Байханов.

Ранее аким Павлодарской области рассказал об Экибастузской ГРЭС-1, где 15 ноября произошла нештатная ситуация, а сейчас идут восстановительные работы.

В октябре Асаин Байханов посетил Экибастуз, где осмотрел железнодорожный вокзал и побывал на нескольких участках реконструкции тепловых сетей. Глава региона отметил, что сейчас город активно приводится в порядок.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Караоба обошелся бюджету Павлодарской области в 195 млн тенге. Но для занятий спортом он оказался непригодным.