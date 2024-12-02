"Получил немало жалоб от жителей": аким Павлодарской области посетил Аксу
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Аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал с рабочей поездкой в Аксу, где осмотрел ряд объектов и провел совещание с коммунальными службами города, передает NUR.KZ.
Как сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram, один из проблемных объектов, потребовавших его вмешательства, - незавершенное строительство многоэтажного жилого дома для очередников на Донентаева, 44. Возводить его начали еще 2022 году. Сейчас в связи с удорожанием проект требует дополнительных средств.
Асаин Байханов поручил акиму Аксу до 10 декабря представить пути решения затянувшегося вопроса, рассмотрев обоснованность корректировки и возможность завершения строительства текущим подрядчиком.
"Недобросовестные подрядчики подвели нас и при строительстве ФОКов в селах Уштерек, Алгабас, Енбек и Пограничник. По ним уже готовят обращение в суд. Для завершения объектов проведут всесторонний аудит и выберут новых подрядчиков", - отметил глава региона.
После аким Павлодарской области проверил возведение Ледовой арены, где завершены 95% работ. Он также ознакомился с реконструкцией освещения улиц и сети электроснабжения цеха водоочистных сооружений города Аксу. По ним нареканий нет.
"Однако за последние дни я получил немало жалоб от жителей Аксу на недогрев и отсутствие ГВС, поэтому провел совещание с участием всех коммунальных служб города. Вместе мы проработали ряд мер для улучшения параметров теплоснабжения", - уточнил Асаин Байханов.
Ранее аким Павлодарской области рассказал об Экибастузской ГРЭС-1, где 15 ноября произошла нештатная ситуация, а сейчас идут восстановительные работы.
В октябре Асаин Байханов посетил Экибастуз, где осмотрел железнодорожный вокзал и побывал на нескольких участках реконструкции тепловых сетей. Глава региона отметил, что сейчас город активно приводится в порядок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194884-poluchil-nemalo-zhalob-ot-zhiteley-akim-pavlodarskoy-oblasti-posetil-aksu/