"Произошло частичное обрушение": аким Павлодарской области высказался о ситуации на Экибастузской ГРЭС

Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал об Экибастузской ГРЭС-1, где 15 ноября произошла нештатная ситуация, а сейчас идут восстановительные работы, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава региона на своей странице в Instagram, на прошлой неделе он побывал на ГРЭС-1 в Экибастузе и ознакомился с ситуацией на станции. С акимом там находились руководители АО "Самрук-Энерго".

Объект уже был исследован независимой экспертной компанией, которая дала свое заключение.

"На данный момент серьезной угрозы работе станции ничего не представляет. Произошло частичное обрушение обваловки дымовой трубы №1 на уровне слуховых окон - кладки керамзитовых кирпичей на внутреннем стволе", - рассказал Асаин Байханов.

Аким Павлодарской области уточнил, что монолитная конструкция основной дымоходный трубы не пострадала и находится в работе. Сейчас на месте ведется восстановление.

По окончании зимнего сезона на станции приступят к капитальному ремонту дымовой трубы №1.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, снятое на Экибастузской ГРЭС-1. В Министерстве энергетики тогда прокомментировали ситуацию, объяснив ее выходом дымовых газов из смотровых люков.

Летом этого года акимат города передал Экибастузскую ТЭЦ в доверительное управление АО "Самрук-Энерго". Глава компании отметил, что в 2024 году на станции пройдет ремонт части энергетических котлов и вспомогательного оборудования.