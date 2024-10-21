"Не получилось застать врасплох": аким Павлодарской области перекроил свои планы

Аким Павлодарской области Асаин Байханов изменил свои планы. Он хотел прибыть в Экибастуз в прошлую среду, но в город приехал лишь в конце недели, передает NUR.KZ со ссылкой на главу региона.

Как сообщил Асаин Байханов в своем Telegram-канале, из-за простуды ему пришлось отложить поездку на пару дней.

"В пятницу я немного перекроил план визита. Однако застать врасплох подчиненных и подрядчиков не получилось", - отметил глава Павлодарской области.

Асаин Байханов посетил железнодорожный вокзал Экибастуза, где ведется реконструкция. Как уточнил аким, значительная часть работ здесь уже выполнена. Главе региона пообещали, что до весны следующего года вокзал полностью преобразится.

Также Асаин Байханов побывал на нескольких участках реконструкции тепловых сетей.

"Убедился, что тут хорошо потрудились. Все испытания прошли, магистрали запитаны. Мне доложили, что все в норме. Подведут - всех ответственных снимем с должностей", - рассказал аким.

Также в ходе встречи были намечены новые участки для предстоящей замены труб в следующем году. Глава региона осмотрел проекты и одобрил их.

"Сейчас, каждый раз будучи в Экибастузе, сравниваю город с тем, каким увидел его зимой 2022 года. Помню, в лучшем случае лампочки горели только над подъездами, да и то далеко не везде, почти никакой спортивной инфраструктуры, "убитые" детские площадки…" - поделился Асаин Байханов.

Аким Павлодарской области отметил, что сейчас город активно приводится в порядок.

"Рад, что у нас это получается. Во дворах экибастузцев появляются освещение, новый асфальт, современные детские игровые зоны, мини-футбольные поля и хоккейные корты", - сообщил глава региона.

Пять лет простаивал без дела детский бассейн "Кайнар". В этом году его реконструировали. Он уже набирает больше 200 малышей, в том числе с нарушением опорно-двигательной системы, на бесплатные занятия в секции по плаванию.

Во время предыдущего рабочего визита в Экибастуз аким Павлодарской области Асаин Байханов проверил ремонт на ЭТЭЦ и реконструкцию тепломагистралей ТМ-1 и ТМ-3. Тогда же он поручил в срок завершить подключение к теплоснабжению всех многоэтажных жилых домов и соцобъектов.

Ранее был опубликован проект ремонта железнодорожного вокзала в Экибастузе стоимостью 960 млн тенге. Так, в здании должны появиться фудкорт, детская зона, намазхана, медицинский кабинет и комната матери и ребенка.