Новый ФОК за 195 млн тенге не оправдал ожидания в Павлодарской области (видео)

В 195 млн тенге обошелся бюджету Павлодарской области физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Караоба. Но вот для занятий спортом он оказался непригодным, передает телеканал "Астана".

Среди недостатков проекта - некачественное утепление, ошибки в проектировании и строительстве. На это обратил внимание глава региона. Он наказал чиновникам на местах не принимать объект, пока подрядчик не переделает свою работу. Дедлайн у стройки заканчивается в ноябре этого года.

"У вас сейчас в спортзале зимой будет холодно, а летом жарко. Утепление здания не соответствует проекту. Вы будете его отапливать, затраты будут, будто вы всю деревню отапливаете, тепло не будет держать же.

Проектировщик неправильно спроектировал, вы неправильно этот проект приняли. Вы должны были открыть его и посмотреть. Зачем боковые окна? Будет освещение с больших окон. Плюс искусственное освещение. Сделали эти две вещи и все. Боковые окна не нужны", - высказался аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Ранее стало известно, что в селе Кеменгер Павлодарской области физкультурно-оздоровительный центр должны были построить за 10 месяцев, но подрядчик рискует затянуть некоторые виды работ на третий год. По обращению депутатов прокуратура района проверила объект.

А в Наурызбайском районе Алматы впервые за 10 лет построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с населением. Начало строительства запланировано на I квартал 2025 года.