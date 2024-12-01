Туман и гололедица: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение 2 декабря практически по всему Казахстану, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". В большинстве случаев речь идет о тумане.

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По данным синоптиков, 2 декабря ночью и утром на востоке, юге Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ожидается юго-западный ветер, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге области Абай ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

2 декабря ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области также ожидаются туман, гололед. Прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на северо-западный ночью на севере области 15-18 м/с.

Ночью на севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед. На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

В Астане ночью и утром также ожидается туман. Также штормовое предупреждение из-за тумана объявили в Акмолинской области.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. А в горных районах области Жетісу ожидаются гололед, ночью и утром в центре, в горных районах области туман.

2 декабря в Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман.

2-3 декабря на севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гололед. На юге, востоке, в горных районах области туман.

На востоке области Ұлытау ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. На юге, севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

2 декабря на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами туман, на дорогах гололедица.

В Алматы 2 декабря временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.