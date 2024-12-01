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В нескольких регионах Казахстана закрыли движение для транспорта

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Автомобиль едет по дороге в метель
Метель на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

В связи ухудшением походных условий в Казахстане ввели ограничения на движение грузового и общественного транспорта в нескольких областях, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По данным АО "КазАвтоЖол", движение из-за непогоды закрыли в трех регионах страны.

Карагандинская область:

  • автодорога Кызылорда-Павлодар, 788-906 километры, участок границы области Улытау - поселок Топар;
  • автодорога Кызылорда-Павлодар, 970-1135 километры, участок Караганда - граница Павлодарской области;
  • автодорога Караганда-Аягоз-Бугаз, 17-217 километры, участок Караганда - Каркаралы.

Область Ұлытау:

  • автодорога Кызылорда-Павлодар, 756-788 километры, участок Жанаарка - граница Карагандинской области.

Павлодарская область:

  • автодорога Кызылорда-Павлодар, 1135-1206 километры, участок границы Карагандинской области - Шидерты.

"Ориентировочное открытие дороги - 2 декабря 2024 года в 8 часов утра", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Отметим, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение 2 декабря практически по всему Казахстану из-за тумана и гололедицы.

Также синоптики сделали прогноз погоды на первые дни зимы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194767-v-neskolkih-regionah-kazahstana-zakryli-dvizhenie-dlya-transporta/

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